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Какие неприятные вопросы на Рамштайне может поднять Великобритания

19 марта 2024 12:09
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Какие неприятные вопросы на Рамштайне может поднять Великобритания
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Фото: "Российская газета"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

На мартовской встрече антироссийской коалиции в формате Рамштайн одни из острейших вопросов, возможно, прозвучат от британской делегации. В частности, они могут напомнить об отмене визита министра обороны Гранта Шаппса в Одессу из-за вероятного попадания информации о визите в руки российских спецслужб.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Одним из вопросов, которые предположительно будут обсуждены на мартовской встрече Рамштайн-коалиции, вполне реально могут быть вопросы обмена разведданными.

"Здесь стоит упомянуть о заявлении Великобритании об отмене визита военной делегации этой страны в Одессу, которое было сделано, по информации СМИ, из-за утечки информации о плане поездки министра обороны этой страны Гранта Шаппса", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Что еще может предложить Великобритания

Кроме того, отметил эксперт, на Рамштайне могут затронуть и тему призывов британской стороны к Украине по активизации ударов по Крыму, а не на востоке, о чем писали местные СМИ.

"Хотя тактика и стратегия боевых действий на Рамштайне традиционно не обсуждаются, но этот вопрос может рассматриваться на заседании коалиции сквозь призму вопросов морских дронов", — уверен Снегирев.

Напомним, 14 февраля прошло предыдущее, 19-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн. Тогда главнокомандущий ВСУ Сырский впервые присутствовал на встрече.

На заседании министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что его страна выделит Украине 44 млн долларов на обслуживание истребителей F-16.

Также мы писали, что Умеров подвел итоги 19-го заседания Рамштайна. Украина получит больше оружия от партнеров и средств защиты неба.

Одесса
ВСУ
Дмитрий Снегирев
Великобритания
Рамштайн
война в Украине

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