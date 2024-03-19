Як Україна може використати під час Рамштайна атаки на російські НПЗ
На березневому засіданні Рамштайн-коаліції, можливо, будуть порушені й питання дронів для Сил оборони України. Потужним аргументом на користь не тільки імпорту безпілотників, а і виробництва їх в Україні будуть успішні атаки на російські нафтопереробні заводи, зокрема, на завод у Сизрані, куди дрон долетів аж за 800 кілометрів від українського кордону.
Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
Атаки на НПЗ як аргумент України
Дмитро Снєгирьов наголосив, що одним із питань, які найімовірніше будуть на порядку денному березневого Рамштайна, стане питання збільшення кількості дронів у розпорядженні Сил оборони України.
"І тут серйозним аргументом щодо ефективності цієї зброї, — погодився експерт, — можуть стати нещодавні атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи. Скажімо, на такі, як в Сизрані, звідки до українського кордону понад 800 кілометрів".
Не тільки імпорт, а і виробництво дронів
За словами Снєгирьова, у цьому аспекті важливе не тільки постачання дронів українській армії із Заходу, а й налагодження їхнього виробництва тут, в Україні.
"Тому, скоріш за все, на Рамштайні порушать і питання передачі технологій, співпраці західних партнерів з "Укроборонпромом" тощо", — припустив експерт.
Нагадаємо, 14 лютого пройшло попереднє, 19-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Тоді головнокомандувач ЗСУ Сирський був вперше присутній на зустрічі.
На засіданні міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що його країна виділить Україні 44 млн доларів на обслуговування винищувачів F-16.
Також ми писали, що Умєров підбив підсумки результатів 19-го засідання Рамштайну. Україна отримає більше зброї від партнерів та засобів для захисту неба.
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