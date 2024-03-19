Як Україна може використати під час Рамштайна атаки на російські НПЗ

Пожежа на місці удару українського дрона по НПЗ у Сизрані Самарської області РФ. Фото: росЗМІ

На березневому засіданні Рамштайн-коаліції, можливо, будуть порушені й питання дронів для Сил оборони України. Потужним аргументом на користь не тільки імпорту безпілотників, а і виробництва їх в Україні будуть успішні атаки на російські нафтопереробні заводи, зокрема, на завод у Сизрані, куди дрон долетів аж за 800 кілометрів від українського кордону.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Атаки на НПЗ як аргумент України

Дмитро Снєгирьов наголосив, що одним із питань, які найімовірніше будуть на порядку денному березневого Рамштайна, стане питання збільшення кількості дронів у розпорядженні Сил оборони України.

"І тут серйозним аргументом щодо ефективності цієї зброї, — погодився експерт, — можуть стати нещодавні атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи. Скажімо, на такі, як в Сизрані, звідки до українського кордону понад 800 кілометрів".

Не тільки імпорт, а і виробництво дронів

За словами Снєгирьова, у цьому аспекті важливе не тільки постачання дронів українській армії із Заходу, а й налагодження їхнього виробництва тут, в Україні.

"Тому, скоріш за все, на Рамштайні порушать і питання передачі технологій, співпраці західних партнерів з "Укроборонпромом" тощо", — припустив експерт.

Нагадаємо, 14 лютого пройшло попереднє, 19-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Тоді головнокомандувач ЗСУ Сирський був вперше присутній на зустрічі.

На засіданні міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що його країна виділить Україні 44 млн доларів на обслуговування винищувачів F-16.

Також ми писали, що Умєров підбив підсумки результатів 19-го засідання Рамштайну. Україна отримає більше зброї від партнерів та засобів для захисту неба.