Как Украина может использовать во время Рамштайна атаки на российские НПЗ

Пожар на месте удара украинского дрона по НПЗ в Сызрани Самарской области РФ. Фото: росСМИ

На мартовском заседании Рамштайн-коалиции, возможно, будут подняты и вопросы дронов для Сил обороны Украины. Мощным аргументом в пользу не только импорта беспилотников, но и производства их в Украине будут успешные атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, в частности, на завод в Сызрани, куда дрон долетел в 800 километрах от украинской границы.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Атаки на НПЗ как аргумент Украины

Дмитрий Снегирев подчеркнул, что одним из вопросов, которые, скорее всего, будут на повестке дня мартовского Рамштайна, станет вопрос увеличения количества дронов в распоряжении Сил обороны Украины.

"И здесь серьезным аргументом об эффективности этого оружия, — согласился эксперт, — могут стать недавние атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы. Скажем, на такие, как в Сызрани, откуда до украинской границы более 800 километров".

Не только импорт, но и производство дронов

По словам Снегирева, в этом аспекте важны не только поставки дронов украинской армии с Запада, но и налаживание их производства здесь, в Украине.

"Поэтому, скорее всего, на Рамштайне поднимут и вопросы передачи технологий, сотрудничества западных партнеров с "Укроборонпромом" и т.д.", — предположил эксперт.

Напомним, 14 февраля прошло предварительное, 19-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн. Тогда главнокомандующий ВСУ Сырский впервые присутствовал на встрече.

На заседании министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что его страна выделит Украине 44 млн долларов на обслуживание истребителей F-16.

Также мы писали, что Умеров подвел итоги 19-го заседания Рамштайна. Украина получит больше оружия от партнеров и средств защиты неба.