Как Украина может использовать во время Рамштайна атаки на российские НПЗ
На мартовском заседании Рамштайн-коалиции, возможно, будут подняты и вопросы дронов для Сил обороны Украины. Мощным аргументом в пользу не только импорта беспилотников, но и производства их в Украине будут успешные атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, в частности, на завод в Сызрани, куда дрон долетел в 800 километрах от украинской границы.
Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.
Атаки на НПЗ как аргумент Украины
Дмитрий Снегирев подчеркнул, что одним из вопросов, которые, скорее всего, будут на повестке дня мартовского Рамштайна, станет вопрос увеличения количества дронов в распоряжении Сил обороны Украины.
"И здесь серьезным аргументом об эффективности этого оружия, — согласился эксперт, — могут стать недавние атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы. Скажем, на такие, как в Сызрани, откуда до украинской границы более 800 километров".
Не только импорт, но и производство дронов
По словам Снегирева, в этом аспекте важны не только поставки дронов украинской армии с Запада, но и налаживание их производства здесь, в Украине.
"Поэтому, скорее всего, на Рамштайне поднимут и вопросы передачи технологий, сотрудничества западных партнеров с "Укроборонпромом" и т.д.", — предположил эксперт.
Напомним, 14 февраля прошло предварительное, 19-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн. Тогда главнокомандующий ВСУ Сырский впервые присутствовал на встрече.
На заседании министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что его страна выделит Украине 44 млн долларов на обслуживание истребителей F-16.
Также мы писали, что Умеров подвел итоги 19-го заседания Рамштайна. Украина получит больше оружия от партнеров и средств защиты неба.
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