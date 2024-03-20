Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Індії Моді — що обговорили
Президент України Володимир Зеленський у середу, 20 березня, провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Вони обговорили розвиток двосторонніх відносин, зокрема торгівлю між країнами.
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
Телефонна розмова Зеленського та Моді
Зеленський передусім подякував індійському прем'єру за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за гуманітарну допомогу та активну участь представників країни в зустрічах на рівні радників.
"Для нас важливо, щоб Індія взяла участь і в інавгураційному Саміті миру, підготовка до якого триває у Швейцарії", — зауважив він.
Український лідер розповів, що під час розмови обговорили розвиток двосторонніх відносин, одним з елементів якого має стати зустріч команд і засідання Міжурядової комісії зі співробітництва в Делі найближчим часом.
Він наголосив, що Україна зацікавлена в посиленні торговельно-економічних відносин з Індією, зокрема в аграрному експорті, у співпраці в авіаційній галузі й торгівлі фармацевтичною та промисловою продукцією.
"Також Україна вітатиме повернення індійських студентів до українських закладів освіти", — додав Президент.
Нагадаємо, 19 березня Президент підбив підсумки чергового засідання у форматі "Рамштайн". За результатами зустрічі будуть нові оборонні пакети від партнерів, зокрема дефіцитна артилерія.
Крім того, 14 березня Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Сторони обговорили подальшу політичну, економічну та оборонну співпрацю.
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