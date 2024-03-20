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Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Індії Моді — що обговорили

20 березня 2024 16:30
оновлено: 16:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Індії Моді — що обговорили
Президент України Володимир Зеленський/ Фото: Telegram/Zelenskiy
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський у середу, 20 березня, провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Вони обговорили розвиток двосторонніх відносин, зокрема торгівлю між країнами.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Зеленський передусім подякував індійському прем'єру за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за гуманітарну допомогу та активну участь представників країни в зустрічах на рівні радників.

"Для нас важливо, щоб Індія взяла участь і в інавгураційному Саміті миру, підготовка до якого триває у Швейцарії", — зауважив він.

Український лідер розповів, що під час розмови обговорили розвиток двосторонніх відносин, одним з елементів якого має стати зустріч команд і засідання Міжурядової комісії зі співробітництва в Делі найближчим часом.

Він наголосив, що Україна зацікавлена в посиленні торговельно-економічних відносин з Індією, зокрема в аграрному експорті, у співпраці в авіаційній галузі й торгівлі фармацевтичною та промисловою продукцією. 

"Також Україна вітатиме повернення індійських студентів до українських закладів освіти", — додав Президент.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, 19 березня Президент підбив підсумки чергового засідання у форматі "Рамштайн". За результатами зустрічі будуть нові оборонні пакети від партнерів, зокрема дефіцитна артилерія.

Крім того, 14 березня Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Сторони обговорили подальшу політичну, економічну та оборонну співпрацю.

Володимир Зеленський
Індія
торгівля
Україна

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