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Зеленский провел телефонный разговор с премьером Индии Моди — что обсудили

20 марта 2024 16:30
обновлено: 16:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский провел телефонный разговор с премьером Индии Моди — что обсудили
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram/Zelenskiy
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 20 марта, провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Они обсудили развитие двусторонних отношений, в частности, торговлю между странами.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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Зеленский, прежде всего, поблагодарил индийского премьера за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за гуманитарную помощь и активное участие представителей страны во встречах на уровне советников.

"Для нас важно, чтобы Индия приняла участие и в инаугурационном Саммите мира, подготовка к которому продолжается в Швейцарии", — отметил он.

Украинский лидер рассказал, что во время разговора обсудили развитие двусторонних отношений, одним из элементов которого должна стать встреча команд и заседание Межправительственной комиссии по сотрудничеству в Дели в ближайшее время.

Он отметил, что Украина заинтересована в усилении торгово-экономических отношений с Индией, в частности, в аграрном экспорте, в сотрудничестве в авиационной отрасли и торговле фармацевтической и промышленной продукцией.

"Также Украина будет приветствовать возвращение индийских студентов в украинские учебные заведения", — добавил Президент.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, 19 марта Президент подвел итоги очередного заседания в формате "Рамштайн". По результатам встречи будут новые оборонные пакеты от партнеров, в том числе дефицитная артиллерия.

Кроме того, 14 марта Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом. Стороны обсудили дальнейшее политическое, экономическое и оборонное сотрудничество.

Владимир Зеленский
Индия
торговля
Украина

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