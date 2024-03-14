Зеленський провів розмову з Олафом Шольцом — що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 14 березня, провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Сторони обговорили подальшу політичну, економічну та оборонну співпрацю.

Про це голова держави повідомив у своєму блозі в Telegram.

Читайте також:

Зеленський провів розмову з Шольцом

"Привітав затвердження Європейською комісією проєкту переговорних рамок. Україна завершила виконання всіх чотирьох законодавчих кроків, визначених Європейською комісією у Пакеті розширення, що є підставою для схвалення переговорної рамки. Тепер крок за державами-членами. Якнайшвидша реакція партнерів продемонструє відданість курсу на вступ України до ЄС", — резюмував Володимир Зеленський.

Він додав, що також вони обговорили розвиток оборонної співпраці як на державному рівні, так і на рівні представників оборонно-промислового комплексу, а також локалізацію оборонного виробництва в Україні.

"Передав пріоритетні потреби українських захисників у бронетехніці, артилерії та ППО. Також дякую Німеччині за приєднання до зусиль Чеської Республіки щодо закупівлі артилерійських снарядів для України", — пише глава держави.

Також сторони обмінялися думками щодо результатів лютневої конференції з підтримки України в Парижі та скоординували позиції перед зустріччю лідерів Веймарського трикутника в Берліні, де візьмуть участь сам німецький канцлер, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Крім цього, обговорили організацію Конференції з відновлення України (URC-2024) у Берліні в червні. Відзначив участь представника Німеччини в підготовці Глобального саміту миру", — додав президент.

Джерело: Telegram

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський привітав військовослужбовців з Днем українського добровольця, а також підписав закон №10454 про удосконалення правового регулювання ціноутворення оборонних закупівель в умовах воєнного стану.