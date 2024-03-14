Зеленський підписав закон, який дозволяє отримувати дохід оборонним відомствам

Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський підписав закон №10454 у четвер, 14 березня. Документ передбачає удосконалення правового регулювання ціноутворення оборонних закупівель в умовах воєнного стану.

Про це йдеться у проєкті №10454.

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Що передбачає закон

Підписаний закон спрямований вирішити проблему між Державною аудиторською службою та постачальниками у військових закупівлях щодо рівню прибутку. Адже, раніше між сторонами виник конфлікт через те, що ДАСУ вважала неправомірними ті прибутки, які отримували оборонні компанії за контрактами у 2022 році.

Відтепер, згідно з відповідним документом, максимальний рівень прибутку у складі ціни продукції оборонного призначення встановлюватиме Кабінет міністрів. Якщо ж обмеження не буде встановлене, його визначить постачальник.

Нагадаємо, 22 лютого Верховна Рада схвалила законопроєкт №10454.

Також раніше Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про створення логістичного пункту для отримання міжнародної військової допомоги.