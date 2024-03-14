Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Зеленський підписав закон, який дозволяє отримувати дохід оборонним відомствам arrow

Зеленський підписав закон, який дозволяє отримувати дохід оборонним відомствам

14 березня 2024 14:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зеленський підписав закон, який дозволяє отримувати дохід оборонним відомствам
Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент Володимир Зеленський підписав закон №10454 у четвер, 14 березня. Документ передбачає удосконалення правового регулювання ціноутворення оборонних закупівель в умовах воєнного стану. 

Про це йдеться у проєкті №10454.

Читайте також:

Що передбачає закон

Підписаний закон спрямований вирішити проблему між Державною аудиторською службою та постачальниками у військових закупівлях щодо рівню прибутку. Адже, раніше між сторонами виник конфлікт через те, що ДАСУ вважала неправомірними ті прибутки, які отримували оборонні компанії за контрактами у 2022 році. 

Відтепер, згідно з відповідним документом, максимальний рівень прибутку у складі ціни продукції оборонного призначення встановлюватиме Кабінет міністрів. Якщо ж обмеження не буде встановлене, його визначить постачальник. 

 Нагадаємо, 22 лютого Верховна Рада схвалила законопроєкт №10454.

Також раніше Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про створення логістичного пункту для отримання міжнародної військової допомоги.

Володимир Зеленський
війна
закон
оборонна сфера
закупівлі
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше