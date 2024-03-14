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Зеленский подписал закон, разрешающий получать доход оборонным ведомствам

14 марта 2024 14:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский подписал закон, разрешающий получать доход оборонным ведомствам
Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Владимир Зеленский подписал закон №10454 в четверг, 14 марта. Документ предусматривает усовершенствование правового регулирования ценообразования оборонных закупок в условиях военного положения.

Об этом говорится в проекте №10454.

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Что предусматривает закон

Подписанный закон направлен на решение проблемы между Государственной аудиторской службой и поставщиками в военных закупках по уровню прибыли. Ведь раньше между сторонами возник конфликт из-за того, что ГАСУ считала неправомерной те прибыли, которые получали оборонные компании по контрактам в 2022 году.

Теперь, согласно соответствующему документу, максимальный уровень прибыли в составе цены продукции оборонного назначения будет устанавливать Кабинет министров. Если ограничение не будет установлено, его определит поставщик.

Напомним, 22 февраля Верховная Рада одобрила законопроект №10454.

Также ранее Кабинет Министров Украины принял постановление о создании логистического пункта для получения международной военной помощи.

Владимир Зеленский
война
закон
оборонная сфера
закупки
война в Украине

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