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Рада скасувала заборону на дохід для оборонних відомств — що це означає

22 лютого 2024 19:22
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Рада скасувала заборону на дохід для оборонних відомств — що це означає
Засідання Верховної Ради України. Фото: Ruslan Stefanchuk/Facebook
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Верховна Рада схвалила законопроєкт №10454, спрямований на вдосконалення нормативної бази щодо ціноутворення у сфері оборонних закупівель у період воєнного стану. Раніше через розбіжності у законі виникали конфлікти між постачальниками озброєнь та Державною аудиторською службою.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки у четвер, 22 лютого.

Що передбачає закон

Метою законопроєкту є розв'язання спірного питання визначення прибутку в ціні товарів, робіт і послуг, що закуповуються для оборонних потреб за неконкурентною процедурою.

Закон встановлює, що при закупках для оборони та безпеки за неконкурентною процедурою або без проведення такої, рівень прибутку не повинен перевищувати максимальної межі, встановленої урядом.

У випадках, коли максимальний рівень прибутку не визначений урядом, ціна формується з урахуванням пропозиції постачальника з урахуванням його прибутку.

"Вищезазначені норми застосовуються до всіх держконтрактів щодо оборонних закупівель, укладених за неконкурентною або без процедури за весь час дії воєнного стану. Тобто закон має ретроспективний напрямок, який дозволить правоохоронним органам закрити справи, порушені раніше через неузгодженість нормативного поля", — повідомили у Мінекономіки.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про створення логістичного пункту для отримання міжнародної військової допомоги.

Міністерство оборони за завищеними цінами придбало у чеської компанії AKM Group-CZ 500 снайперських гвинтівок та "відновлені" набої. Крім того, поліція заарештувала 39 млн доларів українських грошей на рахунку фірми.

Верховна Рада
Міноборони
зброя
закон
військова допомога
нардепи
постачання

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