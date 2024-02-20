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Правительство утвердило постановление, регулирующее поставки военной помощи в Украину

20 февраля 2024 18:32
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Правительство утвердило постановление, регулирующее поставки военной помощи в Украину
Доставка оружия. Иллюстративное фото: Associated Press
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Кабинет Министров Украины принял постановление о создании логистического пункта для получения международной военной помощи. Кроме синхронизации в предоставлении вооружения, учета, мониторинга и контроля, наладится логистический процесс.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины во вторник, 20 февраля.

Создание "Украинского логистического пункта" за границей

Кабмин утвердил создание логистического пункта за пределами Украины для получения военной помощи. Он будет контролировать учет, мониторинг и синхронизацию процессов предоставления вооружения.

"Это постановление разрешило запуск "Украинского логистического пункта" за пределами государства. Фактически, это украинское подразделение при международном Хабе, объединяющее логистическую сеть партнеров с украинским", — указал заместитель Министра обороны Украины Станислав Гайдер.

"Украинский логистический пункт" возглавят должностные лица Минобороны, ВСУ, МВД и т.д. Ожидается, что благодаря взаимодействию между ведомствами будет налажен процесс приема и транспортировки грузов с оружием, а также координация перемещения военных для учений в западных странах.

"До этого деятельность украинского персонала на международном Хабе партнеров никак нормативно не была урегулирована. Это влекло за собой ряд финансовых, административных и организационных сложностей", — добавил Гайдер.

Как будет транспортироваться военная помощь

Как отметил чиновник, военную помощь от партнеров Генштаб будет распределять между подразделениями ВСУ, что обеспечит рациональное использование оружия. Транспортировкой будут заниматься подразделения логистики Сил обороны.

"Одна из главных задач Минобороны — это мониторинг использования международной военной помощи в Силах безопасности и обороны. То есть, благодаря этому постановлению мы сможем синхронизировать данные полученной помощи на уровне государства. Если раньше Нацгвардия, Пограничная служба, Нацполиция вели внутренний учет, то теперь Минобороны будет обобщать это в едином отчете", — отметил замминистра обороны.

Напомним, член Палаты представителей США заявил, что Украина получит американскую помощь. Чиновник добавил, что в настоящее время существует два законопроекта, которые продвигают помощь Украине — один из них будет согласован.

Добавим, стало известно, что Швеция предоставит Украине самый большой пакет военной помощи. Его общая сумма составляет 700 млн долларов.

Кабинет министров
война
военная помощь
Украина
логистика
правительство

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