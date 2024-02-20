Уряд ухвалив постанову, яка регулює постачання військової допомоги в Україну

Доставлення зброї. Ілюстративне фото: Associated Press

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про створення логістичного пункту для отримання міжнародної військової допомоги. Окрім синхронізації у наданні озброєння, обліку, моніторингу та контролю, налагодиться логістичний процес.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України у вівторок, 20 лютого.

Створення "Українського логістичного пункту" за кордоном

Кабмін затвердив створення логістичного пункту за межами України для отримання військової допомоги. Він контролюватиме облік, моніторинг та синхронізацію процесів надання озброєння.

"Ця постанова дозволила запуск "Українського логістичного пункту" поза межами держави. Фактично, це український підрозділ при міжнародному Хабі, що поєднує логістичну мережу партнерів з українською", — вказав заступник Міністра оборони України Станіслав Гайдер.

"Український логістичний пункт" очолять посадовці Міноборони, ЗСУ, МВС тощо. Очікується, що завдяки взаємодії між відомствами налагодиться процес прийому та транспортування вантажів зі зброєю, а також координація переміщення військових для навчань у західних країнах.

"До цього діяльність українського персоналу на міжнародному Хабі партнерів ніяк нормативно не була врегульована. Це спричиняло низку фінансових, адміністративних та організаційних складностей", — додав Гайдер.

Як буде транспортуватися військова допомога

Як зазначив посадовець, військову допомогу від партнерів Генштаб розподілятиме між підрозділами ЗСУ, що забезпечить раціональне використання зброї. Транспортуванням займатимуться підрозділи логістики Сил оборони.

"Одна з найголовніших задач Міноборони – це моніторинг використання міжнародної військової допомоги в Силах безпеки і оборони. Тобто, завдяки цій постанові ми зможемо синхронізувати дані отриманої допомоги на рівні держави. Якщо раніше Нацгвардія, Прикордонна служба, Нацполіція вели внутрішній облік, то тепер Міноборони узагальнюватиме це в єдиному звіті", — зауважив заступник міністра оборони.

Нагадаємо, член Палати представників США заявив, що Україна отримає американську допомогу. Чиновник додав, що наразі існує два законопроєкти, які просувають допомогу Україні — один з них буде погоджений.

Додамо, стало відомо, що Швеція надасть Україні найбільший пакет військової допомоги. Його загальна сума складає 700 млн доларів.