Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Рада отменила запрет на доход для оборонных ведомств — что это значит arrow

Рада отменила запрет на доход для оборонных ведомств — что это значит

22 февраля 2024 19:22
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Рада отменила запрет на доход для оборонных ведомств — что это значит
Заседание Верховной Рады. Фото: Ruslan Stefanchuk/Facebook
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Верховная Рада одобрила законопроект №10454, направленный на совершенствование нормативной базы, касающейся ценообразования в сфере оборонных закупок в период военного положения. Ранее из-за разногласия в законе возникали конфликты между поставщиками вооружений и Государственной аудиторской службой.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики в четверг, 22 февраля.

Что предусматривает закон

Цель законопроекта — разрешить спорный вопрос определения прибыли в цене товаров, работ и услуг, закупаемых для оборонных нужд по неконкурентной процедуре.

Закон устанавливает, что при закупках для обороны и безопасности по неконкурентной процедуре или без проведения таковой, уровень прибыли не должен превышать максимальный предел, установленный правительством.

В случаях, когда максимальный уровень прибыли не определен правительством, цена формируется на основе предложения поставщика с учетом его прибыли.

"Вышеупомянутые нормы применяются ко всем госконтрактам по оборонным закупкам, заключенным по неконкурентной или без процедуры за все время действия военного положения. То есть закон имеет ретроспективное направление, которое позволит правоохранительным органам закрыть дела, возбужденные ранее из-за несогласованности нормативного поля", — сообщили в Минэкономики.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял постановление о создании логистического пункта для получения международной военной помощи

Министерство обороны по завышенным ценам приобрело у чешской компании AKM Group-CZ 500 снайперских винтовок и "восстановленные" патроны. Кроме того, полиция арестовала 39 млн долларов украинских денег на счету фирмы.

Верховная Рада
Минобороны
оружие
закон
военная помощь
нардепы
поставки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

9 февраля 2024
Новость с видео

06:52 Планируете высаживать туи возле дома — эксперты ответили, стоит ли это делать

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

Актуальное по теме