Рада отменила запрет на доход для оборонных ведомств — что это значит

Заседание Верховной Рады. Фото: Ruslan Stefanchuk/Facebook

Верховная Рада одобрила законопроект №10454, направленный на совершенствование нормативной базы, касающейся ценообразования в сфере оборонных закупок в период военного положения. Ранее из-за разногласия в законе возникали конфликты между поставщиками вооружений и Государственной аудиторской службой.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики в четверг, 22 февраля.

Что предусматривает закон

Цель законопроекта — разрешить спорный вопрос определения прибыли в цене товаров, работ и услуг, закупаемых для оборонных нужд по неконкурентной процедуре.

Закон устанавливает, что при закупках для обороны и безопасности по неконкурентной процедуре или без проведения таковой, уровень прибыли не должен превышать максимальный предел, установленный правительством.

В случаях, когда максимальный уровень прибыли не определен правительством, цена формируется на основе предложения поставщика с учетом его прибыли.

"Вышеупомянутые нормы применяются ко всем госконтрактам по оборонным закупкам, заключенным по неконкурентной или без процедуры за все время действия военного положения. То есть закон имеет ретроспективное направление, которое позволит правоохранительным органам закрыть дела, возбужденные ранее из-за несогласованности нормативного поля", — сообщили в Минэкономики.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял постановление о создании логистического пункта для получения международной военной помощи.

Министерство обороны по завышенным ценам приобрело у чешской компании AKM Group-CZ 500 снайперских винтовок и "восстановленные" патроны. Кроме того, полиция арестовала 39 млн долларов украинских денег на счету фирмы.