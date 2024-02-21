МОУ закупило у чешской компании винтовки втридорога и "восстановленные" патроны — расследование

Чешский военный с винтовкой в руках. Фото: Минобороны Чехии

Офицер Вооруженных сил Украины, кавалер ордена Богдана Хмельницкого III степени и бывший народный депутат Игорь Лапин рассказал, что Министерство обороны по завышенным ценам приобрело у чешской компании AKM Group-CZ 500 снайперских винтовок и "восстановленные" патроны. Кроме того, полиция арестовала 39 млн долларов украинских денег на счету фирмы.

Об этом Игорь Лапин написал в своем блоге на OBOZ.UA во вторник, 20 февраля.

Закупка оружия и патронов у чешской компании

По словам Лапина, министерство купило у чешского поставщика 500 винтовок CZ TSR калибра 308 WIN с дальностью стрельбы от 500 до 800 метров. Эти винтовки не были использованы ни в одной стране мира и не имели номера по каталогу НАТО. Военный уверяет, что винтовки такого калибра не отвечают никакой тактической потребности, и МОУ не координировало эту закупку со снайперами ВСУ.

"Реально винтовки стоили 2 840 евро за единицу и, даже если добавить затраты на транспортировку, то выходит около 7 000 евро переплаты по всему контракту. Или, если легче воспринять — 3 500 000 евро чистого завышения цены (70% от стоимости для МОУ)", — отметил Лапин.

Винтовки куплены по высоким ценам. Фото: obozrevatel.com

Он подчеркнул, что компания AKM Group-CZ недавно попала в международный скандал. Так, на фоне следствия в Чехии было арестовано 38,8 миллиона долларов, переведенных ей из Украины. Несмотря на эти обстоятельства, в течение 2023 фирма активно заключала контракты с Минобороны и государственными специмпортерами.

В июне 2023 года государственный специмпортер ГУР "Спецтехноэкспорт" обратился в Департамент ведомства с предложением поставки восстановленных патронов калибра 8,6х70 мм производства компании GetLoad.cz через известную AKM-GROUP CZ. Минобороны сообщило, что указанные патроны не пригодны для использования в войсках, поскольку они не только гражданские и не бронебойные, но и "восстановленные". Однако "Спецтехноэкспорт" сообщил, что такие патроны уже раньше поставлялись министерству.

Письмо одному из представителей Минобороны Украины. Фото: obozrevatel.com

Больше новостей о теневых покупках

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро Украины обнаружило и подтвердило, что в Министерстве обороны действует коррупционная схема. Она позволяет завышать цены при закупке продуктов. В результате недобропорядочные поставщики получают сверхприбыли и фактически наживаются на армии.

Также мы сообщали, что чиновники ГСЧС незаконно завладели сотнями миллионов гривен при закупке автолестниц. Расследователи выяснили, что они продавали их за границу почти в два раза дешевле, чем закупила ГСЧС, а разницу "прятали в карман".