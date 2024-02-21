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Викрав понад 3 млн грн — ВАКС засудив ексначальника фінслужби військової частини на Сумщині

21 лютого 2024 01:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Викрав понад 3 млн грн — ВАКС засудив ексначальника фінслужби військової частини на Сумщині
Суддя виносить вирок. Фото: HABR.COM
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС) визнали винним колишнього начальника фінансової служби однієї з військових частин у Сумській області в понеділок, 19 лютого. Він привласнив кошти військової частини в розмірі майже 3,5 млн грн. 

Про це повідомляє Антикор у вівторок, 20 лютого.

Що вирішив суд

Згідно з вироком суду, чоловіка засудили до 11,5 років ув'язнення, позбавили права обіймати посади в державних та місцевих органах протягом трьох років і конфіскували його майно.

Вирок набуде чинності через 30 днів з дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційній палаті ВАКС. Оскільки зловмисник переховується "від здійснення правосуддя", кримінальна справа розглядалася заочно.

Що відомо про справу начальника фінслужби

За даними розслідування, на початку листопада 2014 року начальник фінансової служби викрав гроші, які належали військовій частині, де він працював. Гроші чоловік перерахував на власний рахунок та рахунки інших осіб, що не знали про його "злочинні наміри". Сума склала 4267495,39 гривні.

"Частину цих коштів, а саме 3448876,87 гривні, він разом з невстановленими особами зняв з рахунків із використанням платіжних карток на ім’я інших фізичних осіб", — наводить видання деталі справи.

Боротьба зі злочинцями

Нагадаємо, що співробітник правоохоронних органів привласнив машину з майданчика арештованих автомобілів. Зловмисник замінив номерні знаки і користувався транспортом за власних потреб. Йому повідомлено про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом.

Також ми повідомляли, що в Печерському районі Києва невідомий вкрав золотий ланцюжок в ювелірному магазині. Правоохоронці знайшли зловмисника та виявилося, що прикрасу він вже обміняв у ломбарді.

суд
крадіжка
гроші
Сумська область
ВАКС

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