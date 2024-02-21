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Похитил более 3 млн грн — ВАКС осудил экс-начальника финслужбы воинской части в Сумской области

21 февраля 2024 01:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Похитил более 3 млн грн — ВАКС осудил экс-начальника финслужбы воинской части в Сумской области
Судья выносит приговор. Фото: HABR.COM
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Судьи Высшего антикоррупционного суда признали виновным бывшего начальника финансовой службы одной из воинских частей в Сумской области в понедельник, 19 февраля. Он присвоил средства воинской части в размере почти 3,5 млн грн.

Об этом сообщает Антикор во вторник, 20 февраля.

Что решил суд

Согласно приговору суда, мужчину приговорили к 11,5 года тюрьмы, лишили права занимать должности в государственных и местных органах в течение трех лет и конфисковали его имущество.

Приговор вступит в силу через 30 дней со дня оглашения, если он не будет обжалован в апелляционной палате ВАКС. Поскольку злоумышленник скрывается "от совершения правосудия", уголовное дело рассматривалось заочно.

Что известно о деле начальника финслужбы

По данным расследования, в начале ноября 2014 года начальник финансовой службы похитил деньги, принадлежавшие воинской части, где он работал. Деньги мужчина перечислил на собственный счет и счета других лиц, не знавших о его "преступных намерениях". Сумма составила 42 674 95,39 гривны.

"Часть этих средств, а именно 3448876,87 гривны, он вместе с неустановленными лицами снял со счетов с использованием платежных карточек на имя других физических лиц", — приводит издание детали дела.

Борьба с преступниками

Напомним, что сотрудник правоохранительных органов присвоил машину с площадки арестованных автомобилей. Злоумышленник заменил номерные знаки и пользовался транспортом при собственных нуждах. Ему сообщено о подозрении в незаконном завладении транспортным средством.

Также мы сообщали, что в Печерском районе Киева неизвестный украл золотую цепочку в ювелирном магазине. Правоохранители обнаружили злоумышленника и оказалось, что украшение он уже обменял в ломбарде.

суд
кража
деньги
Сумская область
ВАКС

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