Похитил более 3 млн грн — ВАКС осудил экс-начальника финслужбы воинской части в Сумской области

Судья выносит приговор. Фото: HABR.COM

Судьи Высшего антикоррупционного суда признали виновным бывшего начальника финансовой службы одной из воинских частей в Сумской области в понедельник, 19 февраля. Он присвоил средства воинской части в размере почти 3,5 млн грн.

Об этом сообщает Антикор во вторник, 20 февраля.

Что решил суд

Согласно приговору суда, мужчину приговорили к 11,5 года тюрьмы, лишили права занимать должности в государственных и местных органах в течение трех лет и конфисковали его имущество.

Приговор вступит в силу через 30 дней со дня оглашения, если он не будет обжалован в апелляционной палате ВАКС. Поскольку злоумышленник скрывается "от совершения правосудия", уголовное дело рассматривалось заочно.

Что известно о деле начальника финслужбы

По данным расследования, в начале ноября 2014 года начальник финансовой службы похитил деньги, принадлежавшие воинской части, где он работал. Деньги мужчина перечислил на собственный счет и счета других лиц, не знавших о его "преступных намерениях". Сумма составила 42 674 95,39 гривны.

"Часть этих средств, а именно 3448876,87 гривны, он вместе с неустановленными лицами снял со счетов с использованием платежных карточек на имя других физических лиц", — приводит издание детали дела.

Борьба с преступниками

Напомним, что сотрудник правоохранительных органов присвоил машину с площадки арестованных автомобилей. Злоумышленник заменил номерные знаки и пользовался транспортом при собственных нуждах. Ему сообщено о подозрении в незаконном завладении транспортным средством.

Также мы сообщали, что в Печерском районе Киева неизвестный украл золотую цепочку в ювелирном магазине. Правоохранители обнаружили злоумышленника и оказалось, что украшение он уже обменял в ломбарде.