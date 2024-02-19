Корупція в ДСНС — як чиновники заволоділи мільйонами при купівлі пожежних автодрабин

Пожежна автодрабина. Фото: ДСНС

Ексголова Державної служби надзвичайних ситуацій Сергій Крук та бізнесмен Андрій Заліський незаконно заволоділи сотнями мільйонів гривень при закупівлі автодрабин. Розслідувачі з'ясували, що вони продавали їх за кордон майже в два рази дешевше, ніж закупила ДСНС, а різницю "ховали в кишеню".

Про це йдеться у розслідуванні Blackbox OSINT, опублікованому у неділю, 18 лютого.

Корупція в ДСНС — як привласнювали державні мільйони

Восени 2022 року, коли Сергій Крук обіймав посаду начальника ГУ ДСНС, 17 регіональних управлінь ДСНС оголосили про закупівлю систем пожежогасіння WJFE 300 SYSTEM. У всіх цих тендерах ДСНС прописала технічні характеристики для машин таким чином, що брати участь і перемогти в тендерах могло лише одне підприємство з автодрабинами марки M32L-AS німецької компанії-виробника Magirus GmbH, єдиним дилером яких в Україні є ТОВ "Променергообладнання".

Скриншот тендеру на ProZorro

Ціна однієї автодрабини з висотою підйому до 35 метрів склала 44 млн 190 тис.ч грн, до 45 метрів — 48 млн 480 тис. грн. Серед усіх запропонованих підприємств, де ціни були дещо нижчі, автодрабини закупили саме в ТОВ "Променергообладнання".

Після цього начальник ДСНС та бізнесмен Заліський продавали драбини за кордон за цінами, у два рази нижчими, а різницю привласнювали.

"Таким чином, ДСНС на закупівлі пожежних автодрабин на загальну суму 878 млн 480 тис. грн переплатило мінімум 225 млн 302 тис. грн, тобто 25%. Такий самий відсоток завищення ціни виявили детективи НАБУ при іншій закупівлі ДСНС техніки у 2022 році, коли знайшли у вилучених під час обшуку у голови ДСНС Сергія Крука в його телефонах фотокопії документів, що підтверджували організацію тендерів під конкретних постачальників", — йдеться у розслідуванні.

Нагадаємо, 14 лютого Національне антикорупційне бюро України підтвердило, що в Міністерстві оборони діє корупційна схема, яка дозволяє завищувати ціни під час закупівлі продуктів.

Додамо, внутрішній аудит Міноборони виявив за останній квартал 2023 року фінансових порушень більш як на 10 мільярдів. До дисциплінарної та матеріальної відповідальності притягнуто більше ніж 300 осіб.