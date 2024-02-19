Коррупция в ГСЧС — как чиновники завладели миллионами при покупке пожарных автолестниц

Пожарная автолестница. Фото: ГСЧС

Экс-председатель Государственной службы чрезвычайных ситуаций Сергей Крук и бизнесмен Андрей Залесский незаконно завладели сотнями миллионов гривен при закупке автолестниц. Расследователи выяснили, что они продавали их за границу почти в два раза дешевле, чем закупила ГСЧС, а разницу "прятали в карман".

Об этом говорится в расследовании Blackbox OSINT, опубликованном в воскресенье, 18 февраля.

Коррупция в ГСЧС — как присваивали государственные миллионы

Осенью 2022 года, когда Сергей Крук занимал должность начальника ГУ ГСЧС, 17 региональных управлений ГСЧС объявили о закупке систем пожаротушения WJFE 300 SYSTEM. Во всех этих тендерах ГСЧС прописала технические характеристики для машин таким образом, что участвовать и победить в тендерах могло только одно предприятие с автолестницами марки M32L-AS немецкой компании-производителя Magirus GmbH, единственным дилером которых в Украине является ООО "Промэнергооборудование".

Скриншот тендера на ProZorro

Цена одной автолестницы с высотой подъема до 35 метров составила 44 млн 190 тыс. грн, до 45 метров — 48 млн 480 тыс. грн. Среди всех предложенных предприятий, где цены были несколько ниже, автолестницы закупили именно у ООО "Промэнергооборудование".

После этого начальник ГСЧС и бизнесмен Залесский продавали лестницы за границу по ценам, в два раза более низким, а разницу присваивали.

"Таким образом, ГСЧС на закупке пожарных автолестниц на общую сумму 878 млн 480 тыс. грн переплатило минимум 225 млн 302 тыс. грн, то есть 25%. Такой же процент завышения цены выявили детективы НАБУ при другой закупке ГСЧС техники в 2022 году, когда нашли во время обыска у главы ГСЧС Сергея Крука в его телефонах фотокопии документов, подтверждающих организацию тендеров под конкретных поставщиков", — говорится в расследовании.

Напомним, 14 февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило, что в Министерстве обороны действует коррупционная схема, позволяющая завышать цены при закупке продуктов.

Добавим, внутренний аудит Минобороны выявил за последний квартал 2023 финансовых нарушений более чем на 10 миллиардов. К дисциплинарной и материальной ответственности привлечены более 300 человек.