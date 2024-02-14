Закупівля продуктів для ЗСУ — НАБУ підтвердило корупційну схему в Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: ОП

Національне антикорупційне бюро України підтвердило, що в Міністерстві оборони діє корупційна схема. Вона дозволяє завищувати ціни під час закупівлі продуктів.

Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України у середу, 14 лютого.

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У межах розслідування кримінального провадження щодо закупівлі Міноборони послуги з організації харчування детективи НАБУ підтвердили факти існування корупційної схеми, яка дозволяє завищувати ціни на певні категорії продуктів. Внаслідок цього недоброчесні постачальники отримують надприбутки та фактично наживаються на армії.

Документи, які вилучили під час проведення слідчих дій. Фото: t.me/nab_ukraine

"Застосування наявної системи закупівель дозволяє постачальникам вдаватися до зловживань при формуванні ціни на ходові групи продуктів: яйця продають втридорога, а лосось або лохину, які не побачиш в раціоні військових, — за цінами, в рази нижче ринкових", — йдеться у повідомленні.

Документи, які вилучили під час проведення слідчих дій. Фото: t.me/nab_ukraine

Для підтвердження факту зловживань, детективи вилучають та опрацьовують масив первинних документів складського обліку військових частин та одержувачів послуги. Це необхідно для встановлення обсягів постачання всіх найменувань продуктів за каталогом.

Документи, які вилучили під час проведення слідчих дій. Фото: t.me/nab_ukraine

У НАБУ додали, що наразі призначено низку експертиз, триває збір додаткових матеріалів.

Допис НАБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, внутрішній аудит Міноборони виявив за останній квартал 2023 року фінансових порушень більш як на 10 мільярдів. До дисциплінарної та матеріальної відповідальності притягнуто більше ніж 300 осіб.

Також у грудні стало відомо, що в Міністерстві оборони України планують розпочати контроль над закупівлями для української армії. Для того, аби уникнути нечесних закупівель, створили агенцію "Державний оператор тилу".