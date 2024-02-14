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Закупівля продуктів для ЗСУ — НАБУ підтвердило корупційну схему в Міноборони

14 лютого 2024 11:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Закупівля продуктів для ЗСУ — НАБУ підтвердило корупційну схему в Міноборони
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Національне антикорупційне бюро України підтвердило, що в Міністерстві оборони діє корупційна схема. Вона дозволяє завищувати ціни під час закупівлі продуктів.

Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України у середу, 14 лютого.

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Корупційна схема в Міноборони

У межах розслідування кримінального провадження щодо закупівлі Міноборони послуги з організації харчування детективи НАБУ підтвердили факти існування корупційної схеми, яка дозволяє завищувати ціни на певні категорії продуктів. Внаслідок цього недоброчесні постачальники отримують надприбутки та фактично наживаються на армії.

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Документи, які вилучили під час проведення слідчих дій. Фото: t.me/nab_ukraine

"Застосування наявної системи закупівель дозволяє постачальникам вдаватися до зловживань при формуванні ціни на ходові групи продуктів: яйця продають втридорога, а лосось або лохину, які не побачиш в раціоні військових, — за цінами, в рази нижче ринкових", — йдеться у повідомленні.

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Документи, які вилучили під час проведення слідчих дій. Фото: t.me/nab_ukraine

Для підтвердження факту зловживань, детективи вилучають та опрацьовують масив первинних документів складського обліку військових частин та одержувачів послуги. Це необхідно для встановлення обсягів постачання всіх найменувань продуктів за каталогом.

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Документи, які вилучили під час проведення слідчих дій. Фото: t.me/nab_ukraine

У НАБУ додали, що наразі призначено низку експертиз, триває збір додаткових матеріалів.

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Допис НАБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, внутрішній аудит Міноборони виявив за останній квартал 2023 року фінансових порушень більш як на 10 мільярдів. До дисциплінарної та матеріальної відповідальності притягнуто більше ніж 300 осіб.

Також у грудні стало відомо, що в Міністерстві оборони України планують розпочати контроль над закупівлями для української армії. Для того, аби уникнути нечесних закупівель, створили агенцію "Державний оператор тилу".

Міноборони
НАБУ
продукти
корупція
закупівлі

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