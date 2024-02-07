Міноборони посилює контроль за якістю харчування ЗСУ — подробиці

Перевірка якості харчування. Фото: Міноборони

Міністерство оборони України планує у 2024 році посилити контроль якості харчування для захисників. Для цього вдвоє збільшать кількість робочих груп, які відповідальні за перевірку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України у середу, 7 лютого.

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Заступник міністра оборони Віталій Половенко та член Антикорупційної ради Геннадій Кривошея відвідали Установу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Там проводять лабораторні випробування харчових продуктів за показниками безпечності та окремими показниками якості.

Контроль якості продуктів. Фото: Міноборони

"Саме на рівні таких лабораторій визначають відповідність харчових продуктів державним стандартам та іншим нормативним документам, згідно з якими вони виготовлені. Наприклад, в зоні відповідальності цієї військової частини перебувають вісім областей", — розповів Половенко.

За його словами, протягом минулого року завдяки цій Установі вдалося не допустити постачання війську понад 4765 тонн неякісних та небезпечних продуктів.

Заступник міністра наголосив, що за всіма зафіксованими порушеннями будуть складати відповідні акти.

Скриншот допису Міноборони

Нагадаємо, що Національний авіаційний університет та Київський національний університет імені Тараса Шевченка показали прайси на харчування для військових. Виявилося, що вони годують ЗСУ за завищеними цінами.

Згодом після поширення у ЗМІ інформації про завищену вартість закупівель для харчування військових та курсантів у центрах харчування КНУ проводили внутрішню перевірку.