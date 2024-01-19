Вищі, ніж у Гринкевича — два столичних університети показали ціни на продукти для ЗСУ

Військові у столовій. Фото: Міноборони

Національний авіаційний університет та Київський національний університет імені Тараса Шевченка показали прайси на харчування для військових. Виявилося, що вони годують ЗСУ за завищеними цінами.

Про це пишуть НАШІ ГРОШІ.

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Так, 29 грудня Міністерство оборони уклало угоди загальною вартістю 55 млн грн з двома київськими університетами на забезпечення харчуванням особового складу навчальних закладів.

Йдеться про угоди з Національним авіаційним університетом — на 4,10 млн грн та Київським національним університетом імені Шевченка — 51,45 млн грн. В обох контрактах окремо вказані послуги харчування та вартість продуктів за каталогом.

Зазначається, що ціни у каталогах університетів вищі, аніж в усіх інших постачальників харчування для Міноборони.

НАУ виставило рахунок на 153 грн на добу на одну особу;

КНУ — 152,7 грн на добу на одну особу.

Водночас компанія "Гранд консалт", власниця якої Тетяна Глиняна має готелі в Хорватії, один зі своїх контрактів уклала за ціною 117,84 грн/доба.

А компанія Світлани Гринкевич "Трейд лайнс рітейл" виграла свій тендер з Міноборони з ціною 105,98 грн/доба.

У висновку, ціни на харчування в цих двох столичних університетах значно вищі, аніж ціни для військових частин. Наприклад, звичайна питна вода у контрактах коштує від 8 до 15 грн/літр, у фірм 5-7 грн/літр, а на відкритих торгах Міноборони — 3,90 грн/літр.

Проте на гречці й університети, і фірми заробляють однаково — по 40-50 грн/кг, коли у роздрібних магазинах вона коштує менш як 30 грн.

Прайси на харчування

Нагадаємо, що ДБР затримало Гринкевича наприкінці грудня 2023 року, за підозрою в корупції. Він хотів заплатити 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління ДБР, аби силовики повернули вилучене майно у підконтрольних йому компаній. Тоді слідство встановило, що його компанії виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

Крім того, Романа Гринкевича, якого оголосили у розшук, Державне бюро розслідувань не могло затримати раніше. Все тому, що на той момент не було достатньо доказів злочинної діяльності й відомство не мало законного права на затримання.