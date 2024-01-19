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Выше, чем у Гринкевича — два столичных университета показали цены на продукты для ВСУ

19 января 2024 13:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Выше, чем у Гринкевича — два столичных университета показали цены на продукты для ВСУ
Военные в столовой. Фото: Минобороны
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Национальный авиационный университет и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко показали прайсы на питание для военных. Оказалось, что они кормят ВСУ по завышенным ценам.

Об этом пишут НАШІ ГРОШІ.

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Так, 29 декабря Министерство обороны заключило соглашения общей стоимостью 55 млн грн с двумя киевскими университетами на обеспечение питанием личного состава учебных заведений.

Речь идет о соглашениях с Национальным авиационным университетом — на 4,10 млн грн и Киевским национальным университетом имени Шевченко — 51,45 млн грн. В обоих контрактах отдельно указаны услуги питания и стоимость продуктов по каталогу.

Отмечается, что цены в каталогах университетов выше, чем у других поставщиков питания для Минобороны.

  • НАУ выставило счет на 153 грн в сутки на одного человека;
  • КНУ — 152,7 грн в сутки на одного человека.

В то же время компания "Гранд консалт", владелица которой Татьяна Глиняная имеет отели в Хорватии, один из своих контрактов заключила по цене 117,84 грн/сутки.

А компания Светланы Гринкевич "Трейд лайнс ритейл" выиграла свой тендер из Минобороны с ценой 105,98 грн/сутки.

В заключении цены на питание в этих двух столичных университетах значительно выше, чем цены для воинских частей. К примеру, обычная питьевая вода в контрактах стоит от 8 до 15 грн/литр, у фирм 5-7 грн/литр, а на открытых торгах Минобороны — 3,90 грн/литр.

Однако на гречке и университеты, и фирмы зарабатывают одинаково — по 40-50 грн/кг, когда в розничных магазинах она стоит менее 30 грн.

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Прайсы на питание

Напомним, что ГБР задержало Гринкевича в конце декабря 2023 года, по подозрению в коррупции. Он хотел заплатить 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР, чтобы силовики вернули изъятое имущество у подконтрольных ему компаний. Тогда следствие установило, что его компании выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 млрд грн.

Кроме того, Романа Гринкевича, которого объявили в розыск, Государственное бюро расследований не могло задержать раньше. Все потому, что на тот момент не было достаточно доказательств преступной деятельности, и ведомство не имело законного права на задержание.

тендер
питание
ВСУ
военные
война в Украине

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