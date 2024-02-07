Минобороны усиливает контроль за качеством питания ВСУ — подробности

Проверка качества питания. Фото: Минобороны

Министерство обороны Украины планирует в 2024 году ужесточить контроль качества питания для защитников. Для этого вдвое увеличат количество рабочих групп, ответственных за проверку.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины в среду, 7 февраля.

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Проверка питания в ВСУ

Заместитель министра обороны Виталий Половенко и член Антикоррупционного совета Геннадий Кривошея посетили Учреждение безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины. Там проводят лабораторные испытания пищевых продуктов по показателям безопасности и отдельным показателям качества.

Контроль качества продуктов. Фото: Минобороны

"На уровне таких лабораторий определяют соответствие пищевых продуктов государственным стандартам и другим нормативным документам, согласно которым они изготовлены. Например, в зоне ответственности этой воинской части находятся восемь областей", — рассказал Половенко.

По его словам, за прошлый год благодаря этому Учреждению удалось не допустить поставки войску более 4765 тонн некачественных и опасных продуктов.

Замминистра подчеркнул, что по всем зафиксированным нарушениям будут составлять соответствующие акты.

Скриншот поста Минобороны

Напомним, что Национальный авиационный университет и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко показали прайсы по питанию для военных. Оказалось, что они кормят ВСУ по завышенным ценам.

После распространения в СМИ информации о завышенной стоимости закупок для питания военных и курсантов в центрах питания КНУ проводили внутреннюю проверку.