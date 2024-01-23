У КНУ триває службова перевірка щодо закупівель послуг з харчування курсантів
Опісля поширення у медіа повідомлень про завищену вартість закупівель для харчування військових та курсантів у центрах харчування Київського національного університету імені Тараса, у закладі триває внутрішня перевірка.
Про це йдеться на сайті КНУ.
Що відомо про закупівлі у КНУ
Університет протягом тривалого часу надає Міністерству оборони послуги з харчування військових. Усі договори проходять тендерні процедури через сайт електронних закупівель системи Prozorro.
Останній контракт № 220/14/2/24/27 було укладено 28 грудня 2023 року шляхом публічної закупівлі, оголошеної Міністерством у грудні 2023 року, та підписаний проректором Олегом Федевичем.
Закупівля самих продуктів наразі відбувається відповідно до постанови Кабінету міністрів № 1178 від 12.10.2022 р.
У КНУ також зазначили, що в 2023 році було проведено перевірку забезпечення харчуванням військовослужбовців Рахунковою палатою, яка не виявила порушень з боку Університету.
"Щодо заявленої у Каталозі КНУ вартості на "Хек заморожений" за ціною у 333 грн, то наголошуємо, що це прикра технічна помилка в документі, і за такою ціною не було закуплено жодного кілограма цієї продукції. Натомість у 2023 році ціни, за якими проводилося постачання хека, становили 100 грн/кг (без ПДВ) від ТОВ "Флагман Сіфуд" та 97,5 грн/кг (без ПДВ) від ТОВ "ТД "Перша м'ясна гільдія". Хочемо подякувати громадськості за виявлену одруківку в каталозі й запевняємо, що система впровадженого контролю за закупівлями в Університеті унеможливила б такі закупки", — йдеться в повідомленні.
Також було підготовлено відповідне звернення до Департаменту ресурсного забезпечення Міністерства оборони з проханням укласти додаткову угоду на коригування помилково заявленої ціни за цією позицією відповідно до ринкової ціни у 93,00 грн.
А у Каталозі КНУ відразу було заявлено ще дві позиції щодо хека замороженого за ціною 123 грн/кг та 230 грн/кг. Зміни будуть відображені з 01 січня 2024 року. На сьогодні додаткова угода підписана обома сторонами.
Щодо позиції "Вода питна", то ціна, яка передбачена у Каталозі КНУ, становить 8,00 грн. Враховуючи середню ціну за даними Держстату на мінеральну воду — 22 грн, вартість, вказана Університетом у документах, є належно обґрунтованою. При цьому для раціону курсантів, які знаходяться в стаціонарних умовах, така вода взагалі не закуповується.
Врешті, у КНУ заявили, що оприлюднена інформація "не відображає фактичних обставин", а сам університет готовий до діалогу з представниками громадськості та ЗМІ.
Нагадаємо, Національний авіаційний університет та Київський національний університет імені Тараса Шевченка показали прайси на харчування для військових. Виявилося, що вони годують ЗСУ за завищеними цінами.
Читайте Новини.LIVE!