В КНУ продолжается служебная проверка закупок услуг по питанию курсантов

Курсанты в столовой. Фото: КНУ

После распространения в СМИ сообщений о завышенной стоимости закупок для питания военных и курсантов в центрах питания Киевского национального университета имени Тараса, в заведении продолжается внутренняя проверка.

Об этом идет речь на сайте КНУ.

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Что известно о закупках у КНУ

Университет в течение длительного времени оказывает Министерству обороны услуги по питанию военных. Все договоры проходят тендерные процедуры через сайт электронных закупок системы Prozorro.

Последний контракт № 220/14/2/24/27 был заключен 28 декабря 2023 путем публичной закупки, объявленной Министерством в декабре 2023 года, и подписан проректором Олегом Федевичем.

Закупка самих продуктов происходит в соответствии с постановлением Кабинета министров № 1178 от 12.10.2022 г.

В КНУ также отметили, что в 2023 году была проведена проверка обеспечения питания военнослужащих Счетной палатой, которая не выявила нарушений со стороны Университета.

"Что касается заявленной в Каталоге КНУ стоимости на "Хек замороженный" по цене в 333 грн, то подчеркиваем, что это досадная техническая ошибка в документе, и по такой цене не было закуплено ни одного килограмма этой продукции. В 2023 году цены, по которым производилось" поставки хека составляли 100 грн/кг (без НДС) от ООО "Флагман Сифуд" и 97,5 грн/кг (без НДС) от ООО "ТД "Первая мясная гильдия". Хотим поблагодарить общественность за выявленную опечатку в каталоге и уверяем, что система внедренного контроля за закупками в Университете сделала бы невозможными такие закупки", — говорится в сообщении.

Также было подготовлено соответствующее обращение в Департамент ресурсного обеспечения Министерства обороны с просьбой заключить дополнительное соглашение на корректировку ошибочно заявленной цены по этой позиции согласно рыночной цене в 93,00 грн.

А в каталоге КНУ сразу было заявлено еще две позиции по хеку замороженному по цене 123 грн/кг и 230 грн/кг. Изменения будут отражены с 1 января 2024 года. На сегодняшний день дополнительное соглашение подписано обеими сторонами.

Что касается позиции "Вода питьевая", то цена, предусмотренная в каталоге КНУ, составляет 8,00 грн. Учитывая среднюю цену по данным Госстата на минеральную воду — 22 грн, стоимость, указанная Университетом в документах, должна быть обоснована. При этом для рациона находящихся в стационарных условиях курсантов такая вода вообще не закупается.

В конце концов, в КНУ заявили, что обнародованная информация "не отражает фактических обстоятельств", а сам университет готов к диалогу с представителями общественности и СМИ.

Напомним, что Национальный авиационный университет и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко показали прайсы на питание для военных. Оказалось, что они кормят ВСУ по завышенным ценам.