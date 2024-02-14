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Закупка продуктов для ВСУ — НАБУ подтвердило коррупционную схему в Минобороны

14 февраля 2024 11:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Закупка продуктов для ВСУ — НАБУ подтвердило коррупционную схему в Минобороны
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило, что в Министерстве обороны действует коррупционная схема. Она позволяет завышать цены при закупке продуктов.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины в среду, 14 февраля.

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Коррупционная схема в Минобороны

В рамках расследования уголовного производства по закупке Минобороны услуги по организации питания детективы НАБУ подтвердили факты существования коррупционной схемы, которая позволяет завышать цены на определенные категории продуктов. В результате недобросовестные поставщики получают сверхприбыли и фактически наживаются на армии.

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Документы, которые изъяли во время проведения следственных действий. Фото: t.me/nab_ukraine

"Применение существующей системы закупок позволяет поставщикам прибегать к злоупотреблениям при формировании цены на ходовые группы продуктов: яйца продают втридорога, а лосось или голубику, которые не увидишь в рационе военных, — по ценам, в разы ниже рыночных", — говорится в сообщении.

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Документы, которые изъяли во время проведения следственных действий. Фото: t.me/nab_ukraine

Для подтверждения факта злоупотреблений, детективы изымают и обрабатывают массив первичных документов складского учета воинских частей и получателей услуги. Это необходимо для установления объемов поставок всех наименований продуктов по каталогу.

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Документы, которые изъяли во время проведения следственных действий. Фото: t.me/nab_ukraine

В НАБУ добавили, что сейчас назначен ряд экспертиз, продолжается сбор дополнительных материалов.

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Пост НАБУ. Фото: скриншот

Напомним, внутренний аудит Минобороны обнаружил за последний квартал 2023 года финансовых нарушений более чем на 10 миллиардов. К дисциплинарной и материальной ответственности привлечено более 300 человек.

Также в декабре стало известно, что в Министерстве обороны Украины планируют начать контроль над закупками для украинской армии. Для того, чтобы избежать нечестных закупок, создали агентство "Государственный оператор тыла".

Минобороны
НАБУ
продукты
коррупция
закупки

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