МОУ закупило в чеській компанії гвинтівки втридорога та "відновлені" патрони — розслідування

Чеський військовий із гвинтівкою в руках. Фото: Міноборони Чехії

Офіцер Збройних сил України, кавалер ордена Богдана Хмельницького III ступеню та колишній народний депутат Ігор Лапін розповів, що Міністерство оборони за завищеними цінами придбало у чеської компанії AKM Group-CZ 500 снайперських гвинтівок та "відновлені" патрони. Крім того, поліція заарештувала 39 млн дол. українських грошей на рахунку фірми.

Про це Ігор Лапін написав у своєму блозі на OBOZ.UA у вівторок, 20 лютого.

Закупівля зброї та патронів у чеській компанії

Зі слів Лапіна, міністерство купило від чеського постачальника 500 гвинтівок CZ TSR калібру 308 WIN з дальністю стрільби від 500 до 800 метрів. Ці гвинтівки не були використані в жодній країні світу і не мали номера за каталогом НАТО. Військовий запевняє, що гвинтівки такого калібру не відповідають жодній тактичній потребі, і МОУ не координувало цю закупівлю зі снайперами ЗСУ.

"Реально гвинтівки коштували 2 840 євро за одиницю і, навіть якщо додати витрати на транспортування, то виходить близько 7 000 євро переплати на всьому контракті. Або, якщо легше сприйняти — 3 500 000 євро чистого завищення ціни (70% від вартості для МОУ)", — зазначив Лапін.

Гвинтівки куплені за високими цінами. Фото: obozrevatel.com

Він наголосив, що компанія AKM Group-CZ нещодавно втрапила в міжнародний скандал. Так, на тлі слідства в Чехії було арештовано 38,8 мільйона доларів, переказані їй з України. Попри ці обставини, упродовж 2023 року фірма активно укладала контракти з Міноборони та державними спецімпортерами.

У червні 2023 року державний спецімпортер ГУР "Спецтехноекспорт" звернувся до Департаменту відомства з пропозицією постачання відновлених патронів калібру 8,6х70 мм виробництва компанії GetLoad.cz через відому AKM-GROUP CZ. Міноборони повідомило, що зазначені патрони не придатні для використання у військах, оскільки вони не лише цивільні і не бронебійні, але й відновлені. Однак, "Спецтехноекспорт" повідомив, що такі патрони вже раніше поставлялися міністерству.

Лист одному з представників Міноборони України. Фото: obozrevatel.com

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Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро України виявило й підтвердило, що в Міністерстві оборони діє корупційна схема. Вона дозволяє завищувати ціни під час закупівлі продуктів. Внаслідок цього недоброчесні постачальники отримують надприбутки та фактично наживаються на армії.

Також ми повідомляли, що чиновники ДСНС незаконно заволоділи сотнями мільйонів гривень при закупівлі автодрабин. Розслідувачі з'ясували, що вони продавали їх за кордон майже в два рази дешевше, ніж закупила ДСНС, а різницю "ховали в кишеню".