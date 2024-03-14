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Зеленский провел разговор с Олафом Шольцем — что обсуждали

14 марта 2024 17:39
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский провел разговор с Олафом Шольцем — что обсуждали
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 14 марта, провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Стороны обсудили дальнейшее политическое, экономическое и оборонное сотрудничество.

Об этом глава государства сообщил в своем блоге в Telegram.

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Зеленский провел разговор с Шольцем

"Украина приветствовала утверждение Европейской комиссией проекта переговорных рамок. Украина завершила выполнение всех четырех законодательных шагов, определенных Европейской комиссией в Пакете расширения, что является основанием для одобрения переговорной рамки. Теперь шаг за государствами-членами.", — резюмировал Владимир Зеленский.

Он добавил, что также обсудили развитие оборонного сотрудничества как на государственном уровне, так и на уровне представителей оборонно-промышленного комплекса, а также локализацию оборонного производства в Украине.

"Передал приоритетные потребности украинских защитников в бронетехнике, артиллерии и ПВО. Также благодарю Германию за присоединение к усилиям Чешской Республики по закупке артиллерийских снарядов для Украины", — пишет глава государства.

Также стороны обменялись мнениями по поводу результатов февральской конференции по поддержке Украины в Париже и скоординировали позиции перед встречей лидеров Веймарского треугольника в Берлине, где примут участие сам немецкий канцлер, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Помимо этого, обсудили организацию Конференции по восстановлению Украины (URC-2024) в Берлине в июне. Отметил участие представителя Германии в подготовке Глобального саммита мира", — добавил президент.

Зеленский провел разговор с Олафом Шольцом - что обсуждали
Источник: Telegram

Напомним, ранее Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с Днем украинского добровольца, а также подписал закон №10454 об усовершенствовании правового регулирования ценообразования оборонных закупок в условиях военного положения.

Владимир Зеленский
Германия
Украина
Олаф Шольц
ЕС

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