Зеленский обсудил с главой Минобороны Нидерландов усиление ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. Она посетила Днепр и своими глазами увидела разрушительные последствия российского воздушного террора.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в среду, 20 марта.

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Во время встречи стороны особое внимание уделили усилению украинской системы ПВО, обеспечению наших защитников артиллерией, бронетехникой и БпЛА.

"Спасибо Нидерландам за всю поддержку и важные решения для Украины!" — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Украина готовит инаугурационный Глобальный саммит мира в Швейцарии. Президент Владимир Зеленский пригласил к участию все нации мира, уважающие международный порядок.

Также украинский лидер провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Они обсудили развитие двусторонних отношений, в частности, торговлю между странами.