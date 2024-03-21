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Зеленський засудив російську атаку по Києву та звернувся до світових лідерів

21 березня 2024 10:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зеленський засудив російську атаку по Києву та звернувся до світових лідерів
Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент Володимир Зеленський, коментуючи російську ракетну атаку по Києву, заявив, що Україна потребує потужнішого захисту. Він наголосив, що світові лідери здатні зупинити терор РФ, зокрема тоді, коли допомагають нашій країні системами протиповітряної оборони. 

Про це глава держави написав на своїй сторінці в Telegram.

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"Нова російська ракетна атака проти Києва. Понад 30 ракет збито, зокрема аеробалістичну. Постраждали люди. Усім надається необхідна допомога. Щодня, щоночі такий терор", — сказав Зеленський, говорячи про наслідки обстрілу. 

Він наголосив, що у зв'язку зі щоденними атаками по Україні наша держава потребує потужнішого захисту. Зокрема, йдеться про системи ППО.

"Світова єдність здатна його зупиняти, коли допомагає нам системами ППО. Зараз цей захист потрібен тут, в Україні. Від Києва до Харкова, від Сум до Херсона, від Одеси до Донеччини. Це цілком можливо, якщо в партнерів буде достатньо політичної волі", — сказав Зеленський. 

Нагадаємо, у ніч проти 21 березня ворог випустив балістичні та крилаті ракети. Завдяки Силам протиповітряної оборони вдалося збити усі 31 повітряну ціль. 

У Києві уламки збитих ракет впали у трьох районах столиці. Наслідки атаки можна подивитися у фоторепортажі Новини.LIVE.

Володимир Зеленський
Київ
війна
росіяни
Україна
обстріли
окупанти
ракети
війна в Україні

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