Зеленский осудил российскую атаку по Киеву и обратился к мировым лидерам

Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский, комментируя российскую ракетную атаку по Киеву, заявил, что Украина нуждается в более мощной защите. Он подчеркнул, что мировые лидеры способны остановить террор РФ, в частности, когда помогают нашей стране системами противовоздушной обороны.

Об этом глава государства написал на своей странице в Telegram.

Читайте также:

Что Зеленский сказал об обстреле Киева 21 марта

"Новая российская ракетная атака против Киева. Более 30 ракет сбиты, в том числе аэробалистическая. Пострадали люди. Всем оказывается необходимая помощь. Каждый день, каждую ночь такой террор", — сказал Зеленский, говоря о последствиях обстрела.

Он отметил, что в связи с ежедневными атаками по Украине наше государство нуждается в более мощной защите. В частности, речь идет о системах ПВО.

"Мировое единство способно его останавливать, когда помогает нам системами ПВО. Сейчас эта защита нужна здесь, в Украине. От Киева до Харькова, от Сум до Херсона, от Одессы до Донетчины. Это вполне возможно, если у партнеров будет достаточно политической воли", — сказал Зеленский.

Напомним, в ночь на 21 марта враг выпустил баллистические и крылатые ракеты. Благодаря Силам противовоздушной обороны удалось сбить все 31 воздушную цель.

В Киеве обломки сбитых ракет рухнули в трех районах столицы. Последствия атаки можно посмотреть в фоторепортаже Новини.LIVE.