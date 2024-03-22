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Зеленский провел встречу с министром обороны Дании — что обсуждали

22 марта 2024 18:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский провел встречу с министром обороны Дании — что обсуждали
Владимир Зеленский и Троэльсом Люндом Поульсеном. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-премьер-министром — министром обороны Дании Троэльсом Люндом Поульсеном. Они обсудили российские ракетные обстрелы, необходимость усиления украинской противовоздушной обороны и другие важные темы.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram в пятницу, 22 марта.

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"Провел встречу с вице-премьер-министром — министром обороны Дании Троэльсом Люндом Поульсеном", — написал президент.

Он отметил, что среди главных тем обсуждения российские ракетные обстрелы, необходимость усиления украинского ПВО и перспектив совместного производства вооружений.

"Благодарим Данию за уже оказанную помощь для нашей защиты. Будем усиливаться и дальше", — подвел риску глава государства.

Ранее мы сообщали, что глава военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роберт Бауэр впервые прибыл с рабочим визитом в столицу Украины в четверг, 21 марта. В Киеве чиновник НАТО встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, 20 марта Зеленский встретился с министершей обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. Глава Минобороны посетила Днепр и увидела разрушительные последствия обстрелов РФ.

В этот день украинский лидер провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Они обсудили развитие двусторонних отношений, в частности, торговлю между странами.

Владимир Зеленский
война
переговоры
Дания
Украина
обстрелы
ПВО
президент

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