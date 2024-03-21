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Оборонні потреби та необхідність ППО — Зеленський зустрівся з головою військового комітету НАТО

21 березня 2024 19:57
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Оборонні потреби та необхідність ППО — Зеленський зустрівся з головою військового комітету НАТО
Президент України Володимир Зеленський та голова військового комітету НАТО адмірал Роберт Бауер. Фото: ОП
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Голова військового комітету Північноатлантичного альянсу адмірал Роберт Бауер вперше прибув із робочим візитом до столиці України в четвер, 21 березня. У Києві посадовець НАТО зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорили оборонні потреби країни та важливість отримання додаткових систем протиповітряної оборони.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

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Як вказує Зеленський, вони з Бауером обговорили оборонні потреби України та критично необхідні зараз системи ППО. Президент зауважив, що саме вони допоможуть захистити українські міста від атак РФ. Глава держави висловив вдячність адміралу за його візит та підтримку України.

"Дякую вам за перший візит до України з початку повномасштабної війни. Це серйозний сигнал підтримки для нашого суспільства. Підтримка з боку НАТО та держав – членів Альянсу передусім дуже важлива для морального стану наших бійців і цивільних українців. Ми дуже цінуємо те, що можемо розраховувати на вас", — наголосив Зеленський.

Переговори між представниками України та НАТО
Переговори між представниками України та НАТО. Фото: ОП

На зустрічі сторони обговорили також посилення координаційної ролі НАТО в підтримці України, зокрема збільшення оборонного виробництва та розвитку військового потенціалу держави згідно з стандартами Альянсу. Крім того, український лідер проінформував адмірала про свої очікування від саміту НАТО, який відбудеться цього року.

"Розраховуємо на справедливі оцінки досягнень нашої країни та рішення Вашингтонського саміту, які зможуть наблизити Україну до членства в Альянсі", — підкреслив президент.

Голова військового комітету НАТО адмірал Роберт Бауер
Голова військового комітету НАТО адмірал Роберт Бауер. Фото: ОП

Нагадаємо, 20 березня Зеленський зустрівся з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен. Глава Міноборони відвідала Дніпро та побачила руйнівні наслідки обстрілів РФ.

Також у цей день український лідер провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Вони обговорили розвиток двосторонніх відносин, зокрема торгівлю між країнами

Володимир Зеленський
війна
НАТО
переговори
Україна
ППО

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