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Оборонные нужды и необходимость ПВО — Зеленский встретился с председателем военного комитета НАТО

21 марта 2024 19:57
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Оборонные нужды и необходимость ПВО — Зеленский встретился с председателем военного комитета НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский и глава военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр. Фото: ОП
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Глава военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роберт Бауэр впервые прибыл с рабочим визитом в столицу Украины в четверг, 21 марта. В Киеве чиновник НАТО встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили оборонные потребности страны и важность получения дополнительных систем противовоздушной обороны.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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Как указывает Зеленский, они с Бауэром обсудили оборонные нужды Украины и критически необходимые сейчас системы ПВО. Президент отметил, что именно они помогут оградить украинские города от атак РФ. Глава государства выразил благодарность адмиралу за его визит и поддержку Украины.

"Благодарю вас за первый визит в Украину с начала полномасштабной войны. Это серьезный сигнал поддержки для нашего общества. Поддержка со стороны НАТО и государств-членов Альянса, прежде всего, очень важна для морального состояния наших бойцов и гражданских украинцев. Мы очень ценим то, что можем рассчитывать на вас", — подчеркнул Зеленский.

Переговоры между представителями Украины и НАТО
Переговоры между представителями Украины и НАТО. Фото: ОП

На встрече стороны обсудили также усиление координационной роли НАТО в поддержке Украины, в частности, увеличение оборонного производства и развития военного потенциала государства в соответствии со стандартами Альянса. Кроме того, украинский лидер проинформировал адмирала о своих ожиданиях от саммита НАТО, который состоится в этом году.

"Рассчитываем на справедливые оценки достижений нашей страны и решения Вашингтонского саммита, которые смогут приблизить Украину к членству в Альянсе", — подчеркнул президент.

Глава военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр
Глава военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр. Фото: ОП

Напомним, 20 марта Зеленский встретился с министером обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. Глава Минобороны посетила Днепр и увидела разрушительные последствия обстрелов РФ.

В этот день украинский лидер также провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Они обсудили развитие двусторонних отношений, в частности, торговлю между странами.

Владимир Зеленский
война
НАТО
переговоры
Украина
ПВО

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