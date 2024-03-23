Зеленский отреагировал на теракт в ТЦ Крокус в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на теракт в московском торговом центре "Крокус" в пятницу, 22 марта. Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин и другие подонки пытаются свалить вину на кого-то другого.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении в субботу, 23 марта.

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"У них всегда одинаковые методы. Это уже было. И взорванные дома были, и расстрелы, и взрывы. И всегда они обвиняют других", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, россияне пришли в Украину, сжигают наши города и пытаются обвинить в этом украинцев. Оккупанты пытают, насилуют наших людей — и их обвиняют.

"Они сюда, на украинскую землю, нагнали сотни тысяч террористов своих, воюют против нас, и им все равно, что происходит внутри их же страны. Вчера еще все это произошло, и это ничтожество Путин, вместо того чтобы заниматься своими гражданами России, обращаться к ним, сутки молчал — думал, как это притянуть к Украине. Все абсолютно предсказуемо", — отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что тех сотен тысяч россиян, которые сейчас убивают на украинской земле, точно хватило бы, чтобы остановить любых террористов. По словам Зеленского, если россияне готовы молча умирать в "Крокусах" и не задавать никаких вопросов своим спецслужбам, то Путин еще не одну такую ситуацию попытается повернуть в пользу своей личной власти.

"Террористы всегда должны проигрывать, и я благодарю каждого и каждую, кто действительно защищает жизнь! Спасибо всем нашим людям, которые сражаются против террора. И мы должны всем миром защищаться от тех, кто считает людей просто расходным материалом", — добавил Зеленский

Теракт в ТЦ "Крокус"

Ранее мы сообщали, что в Москве в пятницу, 22 марта, в торговом центре "Крокус" произошла стрельба. Федеральная служба безопасности России обвинила Украину в причастности к теракту.

Также в Центре противодействия дезинформации заявили, что стрельба в московском ТЦ могла быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину.

В Главном управлении разведки опровергли информацию Федеральной службы безопасности России о том, что стрельцы, совершившие теракт в Москве, якобы собирались выехать в Украину и имели там "соответствующие контакты".

Кроме того, власти РФ обвиняют в совершении стрельбы в московском торговом центре "Крокус" граждан Таджикистана. В МИДе страны опровергли эту информацию.

Также в московском торговом центре возросло число погибших в результате теракта. Сейчас известно о 133 жертвах.

Террористическая группировка "Исламское государство" назвала теракт в "Крокусе" местью Российской Федерации за борьбу против исламистов. Это нападение боевики назвали частью своей борьбы против врагов ислама.

Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой заявил, что террористы, устроившие теракт в торговом центре "Крокус" в Москве, пытались сбежать не в Украину. По его словам, они хотели попасть в Беларусь.