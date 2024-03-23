В ТЦ Крокус завершилась спасательная операция, однако поиск продолжается

Пожар в ТЦ Крокус 22 марта. Фото: росСМИ

В столичном торговом центре "Крокус" завершилась спасательная операция. Однако поиск продолжается.

Об этом сообщил губернатор Московской области Алексей Воробьев в Telegram в субботу, 23 марта.

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Завершение спасательной операции в "Крокусе"

По словам Воробьева, спасатели расчистили огромный пласт зрительного зала. За сутки из-под завалов извлекли 133 тела. Россиянам удалось идентифицировать личности 50 погибших. В больницах находятся 107 человек.

Ночью спасатели будут создавать отверстие с западной стороны "Крокуса". По словам губернатора Московской области, это позволит облегчить доступ в концертный зал.

"Что касается автомобилей, оставшихся на парковке: после окончания поисковой операции — ориентировочно завтра вечером — мы начнем решать этот вопрос", — добавил Воробьев.

Теракт в ТЦ "Крокус"

Ранее мы сообщали, что в Москве в пятницу, 22 марта, в торговом центре "Крокус" произошла стрельба. Федеральная служба безопасности России обвинила Украину в причастности к теракту.

Также в Центре противодействия дезинформации заявили, что стрельба в московском ТЦ могла быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину.

В Главном управлении разведки опровергли информацию Федеральной службы безопасности России о том, что стрельцы, совершившие теракт в Москве, якобы собирались выехать в Украину и имели там "соответствующие контакты".

Кроме того, власти РФ обвиняют в совершении стрельбы в московском торговом центре "Крокус" граждан Таджикистана. В МИДе страны опровергли эту информацию.

Также в московском торговом центре возросло число погибших в результате теракта. Сейчас известно о 133 жертвах.

Террористическая группировка "Исламское государство" назвала теракт в "Крокусе" местью Российской Федерации за борьбу против исламистов. Это нападение боевики назвали частью своей борьбы против врагов ислама.

Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой заявил, что террористы, устроившие теракт в торговом центре "Крокус" в Москве, пытались сбежать не в Украину. По его словам, они хотели попасть в Беларусь.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на теракт в "Крокусе". Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин и другие подонки пытаются свалить вину на кого-то другого.