Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Буданов заявил, что РФ знала о подготовке теракта еще в феврале arrow

Буданов заявил, что РФ знала о подготовке теракта еще в феврале

27 марта 2024 21:47
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Буданов заявил, что РФ знала о подготовке теракта еще в феврале
Кирилл Буданов. Фото: ГУР
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Россия заранее знала о подготовке террористической операции на ее территории. Эта информация поступала через действующие в Сирии разведывательные структуры и попала в Москву.

Об этом на Третьем международном форуме по стратегическим коммуникациям во время выступления заявил начальник ГУР Кирилл Буданов.

Читайте также:

Подготовка к теракту

"Как минимум, 15 февраля 2024 года россия знала о подготовке. Я вам больше скажу, эта информация прошла через разведуправление группировки в Сирии. Вот оттуда она пошла на Москву. И пусть не рассказывают сказки, что это странным образом все материализовалось ниоткуда", — сказал Буданов.

Начальник ГУР отметил, что Россия заранее знала о маршрутах прибытия боевых групп на свою территорию через другие страны. Также он подчеркнул, что в кремле уже трижды меняли версии событий, пытаясь привести в теракт "украинский след".

"Появились объяснения Патрушева и Бортникова, который там обвинил меня лично и что это все вообще сделала Украина. Это ерунда", — заявил Кирилл Буданов.

Он также добавил, что Россия сама посеяла хаос и самонадеянно считала, что сможет его контролировать, но, как и в других случаях, хаос вышел из-под контроля.

Напомним, 23 марта вечером у Crocus City Hall завершилась спасательная операция. За сутки из-под завалов извлечены 133 тела, из них удалось идентифицировать 50 человек.

Также мы писали, что боевики ИГИЛ назвали теракт местью России за борьбу против исламистов, окрестив нападение частью своей борьбы против врагов ислама. Ранее нападение приписывали подразделению боевиков, " Вилаят-Кавказ ".

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на теракт , подчеркнув, что Кремль пытается свалить вину на кого-то другого. В МИД Украины заявили, что украинская сторона не причастна к теракту .

теракт
Кирилл Буданов
ГУР
Россия
ТЦ Крокус

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ