Буданов заявил, что РФ знала о подготовке теракта еще в феврале

Кирилл Буданов. Фото: ГУР

Россия заранее знала о подготовке террористической операции на ее территории. Эта информация поступала через действующие в Сирии разведывательные структуры и попала в Москву.

Об этом на Третьем международном форуме по стратегическим коммуникациям во время выступления заявил начальник ГУР Кирилл Буданов.

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Подготовка к теракту

"Как минимум, 15 февраля 2024 года россия знала о подготовке. Я вам больше скажу, эта информация прошла через разведуправление группировки в Сирии. Вот оттуда она пошла на Москву. И пусть не рассказывают сказки, что это странным образом все материализовалось ниоткуда", — сказал Буданов.

Начальник ГУР отметил, что Россия заранее знала о маршрутах прибытия боевых групп на свою территорию через другие страны. Также он подчеркнул, что в кремле уже трижды меняли версии событий, пытаясь привести в теракт "украинский след".

"Появились объяснения Патрушева и Бортникова, который там обвинил меня лично и что это все вообще сделала Украина. Это ерунда", — заявил Кирилл Буданов.

Он также добавил, что Россия сама посеяла хаос и самонадеянно считала, что сможет его контролировать, но, как и в других случаях, хаос вышел из-под контроля.

Напомним, 23 марта вечером у Crocus City Hall завершилась спасательная операция. За сутки из-под завалов извлечены 133 тела, из них удалось идентифицировать 50 человек.

Также мы писали, что боевики ИГИЛ назвали теракт местью России за борьбу против исламистов, окрестив нападение частью своей борьбы против врагов ислама. Ранее нападение приписывали подразделению боевиков, " Вилаят-Кавказ ".

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на теракт , подчеркнув, что Кремль пытается свалить вину на кого-то другого. В МИД Украины заявили, что украинская сторона не причастна к теракту .