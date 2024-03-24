В ISW вважають, що бойовики ІДІЛу можуть бути причетні до теракту в Крокусі — які аргументи

Пожежа в ТЦ "Крокус". Фото: росЗМІ

У московському торговельному центрі "Крокус" в п'ятницю, 22 березня, сталася стрілянина. Відповідальність за теракт на себе взяли бойовики Ісламської держави, що є цілком ймовірним.

Про це йдеться у зведенні ISW в неділю, 24 березня.

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"Ісламська держава з великою ймовірністю несе відповідальність за напад на "Крокус Сіті Холл", — вважають аналітики.

Так, інформаційне агентство ІД Amaq взяло на себе відповідальність за цей теракт, заявивши, що бойовики напали на "велике зібрання християн" на околиці Москви.

Згодом там опублікували розмите зображення чотирьох бойовиків, які здійснили "найжорстокішу атаку за останні роки".

Аналітики зауважили, що сам спосіб проведення теракту відповідає попереднім атакам бойовиків цього угруповання, зокрема у Парижі у 2015 році.

Терористи з ТЦ "Крокус" та деякі з тих, хто брав участь у паризьких атаках 2015 році, втекли з місця нападу, а згодом деякий час переховувалися від сил безпеки.

Також нещодавно розвідка США підтвердила, що ІД-К відповідальні за теракт в іранському Кермані у січні 2024 року, що додатково підтвердило їх спроможність до зовнішніх нападів.

"Твердження про те, що атака була операцією під чужим прапором, не узгоджуються з доказами, отриманими ISW під час самої атаки", — наголосили в Інституті.

Також дуже малоймовірно, що бойовики могли здійснити теракт за наказом українських спецслужб, як це стверджували кілька російських джерел.

"Інформаційне агентство Amaq є центральним інформаційним органом ІД, яка не стала б брехливо заявляти про напад, який міг бути здійснений однією християнською державою проти іншої", — наголосили в ISW.

Заяви про причетність України до теракту

Не зважаючи на це, Кремль швидко і без доказів спробував прив'язати українську сторону до нападу на "Крокус", однак досі не висунув офіційних звинувачень Україні у причетності до нападу.

У суботу, 23 березня, президент Росії Володимир Путін заявив, що "контакти" нападників підготували "вікно" для проникнення через міжнародний кордон в Україну. Однак він не згадав те, яким чином терористи мали пройти через оборону РФ на кордоні.

Водночас ФСБ повідомила, що затримала чотирьох нападників, коли вони нібито намагалися зв'язатися зі своїми ймовірними контактами в Україні.

"Речник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова неправдиво заявила, що Україна протягом останніх десяти років поширює тероризм за вказівкою Заходу, і саме тому нападники намагалися втекти в Україну", — йдеться у зведенні ISW.

Також голова комітету з оборони Держдуми РФ Андрій Картаполов заявив, що Україна та її союзники є нібито "головними зацікавленими сторонами" в атаці на "Крокус Сіті Холл".

На думку аналітиків, кремлівські чиновники хочуть прив'язати українську сторону до теракту, аби створити умови для збільшення внутрішньої підтримки війни з боку громадян Росії.

Зокрема, російське видання "Медуза" написало, що державні ЗМІ отримали вказівки з Кремля підкреслити нібито "український слід" у нападі на торговельний центр.

Нагадаємо, 23 березня увечері у московському торговому центрі "Крокус" завершилась рятувальна операція. За добу з-під завалів дістали 133 тіла, з них вдалося ідентифікувати 50 осіб.

Також ми писали, що терористичне угруповання "Ісламська держава" назвала теракт у "Крокусі" помстою Російській Федерації за боротьбу проти ісламістів. Цей напад бойовики назвали частиною своєї боротьби проти ворогів ісламу.

Крім того, президент України Володимир Зеленський відреагував на теракт у "Крокусі". Він наголосив, що російська влада намагається звалити провину на когось іншого.