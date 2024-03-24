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В ISW считают, что боевики ИГИЛа могут быть причастны к теракту в Крокусе — какие аргументы

24 марта 2024 11:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В ISW считают, что боевики ИГИЛа могут быть причастны к теракту в Крокусе — какие аргументы
Пожар в ТЦ "Крокус". Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В московском торговом центре "Крокус" в пятницу, 22 марта, произошла перестрелка. Ответственность за теракт на себя взяли боевики Исламского государства, что является вполне вероятным.

Об этом говорится в сводке ISW в воскресенье, 24 марта.

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"Исламское государство с большой вероятностью несет ответственность за нападение на "Крокус Сити Холл", — считают аналитики.

Так, информационное агентство ИД Amaq взяло на себя ответственность за этот теракт, заявив, что боевики напали на "большое собрание христиан" на окраине Москвы.

Впоследствии там опубликовали размытое изображение четырех боевиков, совершивших "жесточайшую атаку за последние годы".

Аналитики отметили, что сам способ проведения теракта отвечает предварительным атакам боевиков этой группировки, в частности, в Париже в 2015 году.

Террористы из ТЦ "Крокус" и некоторые из участников в парижских атаках 2015 года скрылись с места нападения, а потом некоторое время скрывались от сил безопасности.

Также недавно разведка США подтвердила, что ИД-К ответственны за теракт в иранском Кермане в январе 2024 года, что дополнительно подтвердило их способность к внешним нападениям.

"Утверждения о том, что атака была операцией под чужим флагом, не согласуются с доказательствами, полученными ISW во время самой атаки", — подчеркнули в Институте.

Также очень маловероятно, что боевики могли совершить теракт по приказу украинских спецслужб, как это утверждали несколько российских источников.

"Информационное агентство Amaq является центральным информационным органом ИГ, которое не стало бы лживо заявлять о нападении, которое могло быть совершено одним христианским государством против другого", — подчеркнули в ISW.

Заявления о причастности Украины к теракту

Несмотря на это, Кремль быстро и без доказательств попытался привязать украинскую сторону к нападению на "Крокус", однако до сих пор не предъявил официальные обвинения Украине в причастности к нападению.

В субботу, 23 марта, президент России Владимир Путин заявил, что "контакты" нападающих подготовили "окно" для проникновения через международную границу в Украину. Однако он не упомянул о том, каким образом террористы должны были пройти через оборону РФ на границе.

В то же время, ФСБ сообщила, что задержала четырех нападающих, когда они якобы пытались связаться со своими вероятными контактами в Украине.

"Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова неправдиво заявила, что Украина в течение последних десяти лет распространяет терроризм по указанию Запада, и именно поэтому нападающие пытались сбежать в Украину", — говорится в сводке ISW.

Также глава комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картаполов заявил, что Украина и ее союзники являются якобы "главными заинтересованными сторонами" в атаке на "Крокус Сити Холл".

По мнению аналитиков, кремлевские чиновники хотят привязать украинскую сторону к теракту, чтобы создать условия для увеличения внутренней поддержки войны со стороны граждан России.

В частности, российское издание "Медуза" написало, что государственные СМИ получили указания из Кремля подчеркнуть якобы "украинский след" в нападении на торговый центр.

Напомним, 23 марта вечером в московском торговом центре "Крокус" завершилась спасательная операция. За сутки из-под завалов извлечены 133 тела, из них удалось идентифицировать 50 человек.

Также мы писали, что террористическая группировка "Исламское государство" назвала теракт в "Крокусе" местью Российской Федерации за борьбу против исламистов. Это нападение боевики назвали частью своей борьбы против врагов ислама.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на теракт в "Крокусе". Он подчеркнул, что российские власти пытаются свалить вину на кого-то другого.

теракт
стрельба
террористы
Исламское государство
Москва
ISW

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