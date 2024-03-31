РФ официально обвинила Украину в теракте в Крокусе и требует арестовать "виновных"

Пожар в ТЦ "Крокус". Фото: росСМИ

Министерство иностранных дел России официально обвинило Украину в якобы совершении теракта в торговом центре "Крокус". Там потребовали арестовать виновных.

Об этом пишут российские СМИ в воскресенье, 31 марта.

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"Следственные действия компетентных органов России указывают, что следы последних терактов ведут на Украину", — говорится в заявлении МИД.

Также в России заявили, что Киев "должен прекратить любую поддержку терроризма" и "возместить ущерб жертвам нападения на "Крокус".

Кроме того, министерство иностранных дел РФ передало требование Украине немедленно арестовать "всех виновных" в теракте в ТЦ "Крокус".

Также россияне требуют арестовать главу СБУ Василия Малюка после того, как он "признал организацию подрыва Крымского моста".

Скриншот поста МИД России

Скриншот поста МИД России

Напомним, 22 марта, в торговом центре "Крокус" в Москве произошла перестрелка. Федеральная служба безопасности России обвинила Украину в причастности к теракту.

23 марта вечером завершилась спасательная операция. За сутки из-под завалов извлечены 133 тела, из них удалось идентифицировать 50 человек.

Террористическая группировка "Исламское государство" назвала теракт в "Крокусе" местью Российской Федерации за борьбу против исламистов.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на теракт в "Крокусе". Он подчеркнул, что российские власти пытаются свалить вину на кого-то другого.

Также на инцидент отреагировали в МИД Украины. Там заявили, что украинская сторона не причастна к теракту.

ISW сообщал, что сам способ проведения теракта отвечает предварительным атакам боевиков ИГИЛ, в том числе в Париже в 2015 году.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия заранее знала о подготовке террористической операции на ее территории. Эта информация поступала через действующие в Сирии разведывательные структуры и попала в Москву.