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В Москве взорвали автомобиль бывшего сотрудника СБУ, предавшего Украину

12 апреля 2024 15:50
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Москве взорвали автомобиль бывшего сотрудника СБУ, предавшего Украину
Взрыв автомобиля в Москве. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Москве взорвали автомобиль бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова. Машина взорвалась, когда предатель попытался завести ее.

Об этом сообщили российские СМИ в пятницу, 12 апреля.

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Взорвали бывшего сотрудника СБУ

В Москве взорвали машину бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, предавшего Украину.

Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado взорвался на севере Москвы. Машиной владел бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров. Он получил ранение.

Взрыв произошел после того, как предатель завел двигатель. Мужчину госпитализировали с травмами ног.

Следователи рассматривают две версии: взрыв самодельной бомбы или прорыв подземной газовой трубы.

Во дворе, где взорвался автомобиль, велись газовые работы. При этом в "Мосгаге" заявили, что система газоснабжения в этом месте исправно работает.

Что известно о коллаборанте

Василий Прозоров в марте 2019 года дал в Москве пресс-конференцию, на которой рассказал, что с апреля 2014 года вплоть до отставки в 2018 году "по идеологическим мотивам" сотрудничал с Россией. По его словам, он работал в антитеррористическом центре СБУ, якобы фактически руководившем АТО на Донбассе.

В СБУ утверждали, что уволили Прозорова за пьянство и "дискредитацию звания офицера". Спецслужба назвала Прозорова изменником.

Ранее мы сообщали, что в Москве обнаружены большие запасы взрывчатых веществ в импортных иконах. По информации, полученной из разных источников, было обнаружено 27 самодельных взрывных устройств, 70 килограммов взрывчатого вещества повышенной мощности и 91 электродетонатор.

Напомним, что неизвестные беспилотники во вторник, 2 апреля, атаковали в российском Татарстане завод дронов, где производили "шахеды". После удара на предприятии сразу загорелся масштабный пожар.

война
взрыв
Украина
Москва
Коллаборант

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