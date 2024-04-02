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У Москві в завезених іконах виявили великі запаси вибухіви, — росЗМІ

2 квітня 2024 12:41
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Москві в завезених іконах виявили великі запаси вибухіви, — росЗМІ
Вилучені ікони. Фото: росЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

В Москві виявлені великі запаси вибухівних речовин в завезених іконах. За інформацією, отриманою з різних джерел, було виявлено 27 саморобних вибухових пристроїв, 70 кілограмів вибухівної речовини підвищеної потужності та 91 електродетонатор.

Про це пишуть росЗМІ.

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Вибухівка в іконах 

Звинувачують у цьому Україну. Нібито, що ці ікони збирались у Чернівцях, а потім через кілька країн Європи вантаж потрапив до Москви. ФСБ Росії затримала "особу, причетну до контрабанди", і оголосила про пошук "організаторів та співучасників привезення" вибухівки.

ФСБ стверджує, що вибухова речовина, прихована в іконах, — гексоген, і що вантаж був спрямований до Москви. Також уточнюється, що потужність цієї вибухової речовини перевищує потужність тротилу на півтора рази, і маса вилученої речовини достатня для підриву п'ятиповерхового житлового будинку.

Нагадаємо, що невідомі безпілотники у вівторок, 2 квітня, атакували в російському Татарстані завод дронів, де виготовляли "шахеди". Після удару на підприємстві одразу спалахнула масштабна пожежа.

Також ми писали про те, що Міністерство закордонних справ Росії офіційно звинуватило Україну в нібито здійсненні теракту в торговельному центрі "Крокус". Там висунули вимогу арештувати винних.

ФСБ
небезпечні речовини
Москва
ікона
Росія

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