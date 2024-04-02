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В Москве в завезенных иконах обнаружили большие запасы взрывчатки, — росСМИ

2 апреля 2024 12:41
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Москве в завезенных иконах обнаружили большие запасы взрывчатки, — росСМИ
Изъятые иконы. Фото: росСМИ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Москве обнаружены большие запасы взрывчатых веществ в импортных иконах. По информации, полученной из разных источников, было обнаружено 27 самодельных взрывных устройств, 70 килограммов взрывчатого вещества повышенной мощности и 91 электродетонатор.

Об этом пишут росСМИ.

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Винят в этом Украину. Якобы эти иконы собирались в Черновцах, а затем через несколько стран Европы груз попал в Москву. ФСБ России задержала "лицо, причастное к контрабанде", и объявила о поиске "организаторов и соучастников привоза" взрывчатки.

ФСБ утверждает, что взрывчатое вещество, скрытое в иконах — гексоген и что груз был направлен в Москву. Также уточняется, что мощность этого взрывчатого вещества превышает мощность тротила в полтора раза и масса изъятого вещества достаточна для подрыва пятиэтажного жилого дома.

Напомним, что неизвестные беспилотники во вторник, 2 апреля, атаковали в российском Татарстане завод дронов, где производили "шахеды". После удара на предприятии сразу загорелся масштабный пожар.

Также мы писали о том, что Министерство иностранных дел России официально обвинило Украину в якобы совершении теракта в торговом центре "Крокус". Там потребовали арестовать виновных.

ФСБ
опасные вещества
Москва
икона
Россия

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