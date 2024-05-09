Зеленський провів розмову з главою Єврокомісії — про що говорили

Розмова Володимира Зеленського та Урсули фон дер Ляєн. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський на честь Дня Європи у четвер, 9 травня, провів розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони обговорили підготовку до Глобального Саміту миру у Швейцарії.

Про це глава держави повідомив у своєму блозі в Telegram.

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Як зазначив Зеленський, в Саміті також візьмуть участь країни Глобального півдня.

"Обговорили підготовку до Глобального саміту миру, залучення до участі в ньому якнайбільшої кількості країн, зокрема й представників Глобального Півдня. Дякую за підтвердження участі в Саміті миру. Цінуємо те, що Європа та Європейський Союз разом з Україною", — пише глава держави.

Події Дня Європи — останні новини

Нагадаємо, сьогодні на честь святкування Дня Європи, 9 травня, Володимир Зеленський прийняв у Києві главу Європарламенту Роберту Мецолу.

Під час спільного брифінгу з європейською урядовицею глава держави заявив, що російський президент Володимир Путін перебуває в "інформаційному акваріумі" й не має наміру зупинятися, тоді як українці лише захищаються, а також пояснив, як Україна може зупинити наступ Росії на фронті.

Водночас у своїй заяві з приводу свята глава держави наголосив, що сила Європи у добровільному єднанні людей і цінностей.