День Європи — Зеленський зустрівся у Києві з главою Європарламенту

Зустріч Володимира Зеленського та Роберти Мецоли в Києві. Фото: скриншот

У четвер, 9 травня, відзначається День Європи, в який було проголошено про створення Європейського Союзу. На честь цього свята до Києва з візитом прибула глава Європарламенту Роберта Мецола, де її прийняв президент України Володимир Зеленський.

Відео з урочистостей глава держави показав у своєму блозі в Telegram.

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За словами глави держави, на зустрічі планується обговорити питання подальших мирних відносин між Україною та країнами Європи.

"Працюємо разом, щоб максимально зміцнити наші позиції для захисту життя — життя в Україні, в усьому нашому регіоні та в усій Європі", — резюмує він.

Також він зауважив, що через 79 років з моменту краху Третього Рейху Європа знову стала "полем битви".

"Життя має перемогти російські "ФАБи" й "КАБи", російські ракети, російські штурми та ненависть, які ламають життя мільйонів українців і бачать своєю мішенню життя мільйонів європейців. Дуже важливо, що зараз ми не наодинці в цій битві та з нами солідарність багатьох вільних націй і багатьох сміливих та принципових людей", — наголосив президент.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський звільнив колишнього Головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного з військової служби через стан здоров'я.

Водночас глава держави офіційно призначив колишнього воєначальника Надзвичайним та Повноважним послом України у Великій Британії.