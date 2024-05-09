День Европы — Зеленский встретился в Киеве с главой Европарламента

Встреча Владимира Зеленского и Роберты Мецолы в Киеве. Фото: скриншот

В четверг, 9 мая, отмечается День Европы, в который было провозглашено создание Европейского Союза. В честь этого праздника в Киев с визитом прибыла глава Европарламента Роберта Мецола, где ее принял президент Украины Владимир Зеленский.

Видео с торжеств глава государства показал в своем блоге в Telegram.

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По словам главы государства, на встрече планируется обсудить вопросы дальнейших мирных отношений между Украиной и странами Европы.

"Работаем вместе, чтобы максимально укрепить наши позиции для защиты жизни — жизни в Украине, во всем нашем регионе и во всей Европе", — резюмирует он.

Также он отметил, что спустя 79 лет с момента краха Третьего Рейха Европа снова стала "полем битвы".

"Жизнь должна победить российские "ФАБы" и "КАБы", российские ракеты, российские штурмы и ненависть, которые ломают жизнь миллионов украинцев и видят своей мишенью жизнь миллионов европейцев. Очень важно, что сейчас мы не одни в этой битве и с нами солидарность многих свободных наций и многих смелых и принципиальных людей", — подчеркнул президент.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский уволил бывшего Главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного с военной службы по состоянию здоровья.

В то же время глава государства официально назначил бывшего военачальника Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Великобритании.