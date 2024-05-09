Зеленський призначив Залужного послом у Британії

Володимир Зеленський та Валерій Залужний. Фото: Zelenskiy / Official

Президент України Володимир Зеленський в четвер, 9 травня, призначив Валерія Залужного на нову посаду. Колишній Головнокомандувач ЗСУ тепер виконуватиме обов'язки посла України у Великій Британії.

Відповідний указ опублікований на сайті Офіса Президента України.

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"Призначити Залужного Валерія Федоровича Надзвичайним та Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії", – йдеться у документі.

Скриншот із сайту Офісу Президента України

Нагадаємо, раніше Зеленський звільнив колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з військової служби. Причина — стан здоров'я.

Також ми розповідали, що президент України вніс кадрові зміни в керівництві ЗСУ. Було призначено нових командувачів Сил спеціальних операцій та Сил підтримки Збройних сил.