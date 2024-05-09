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Зеленський офіційно призначив Залужного послом у Великій Британії

9 травня 2024 14:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Зеленський призначив Залужного послом у Британії
Володимир Зеленський та Валерій Залужний. Фото: Zelenskiy / Official
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Президент України Володимир Зеленський в четвер, 9 травня, призначив Валерія Залужного на нову посаду. Колишній Головнокомандувач ЗСУ тепер виконуватиме обов'язки посла України у Великій Британії. 

Відповідний указ опублікований на сайті Офіса Президента України.

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"Призначити Залужного Валерія Федоровича Надзвичайним та Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії", – йдеться у документі.

Зеленський призначив Залужного послом у Британії - фото 1
Скриншот із сайту Офісу Президента України

Нагадаємо, раніше Зеленський звільнив колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з військової служби. Причина — стан здоров'я. 

Також ми розповідали, що президент України вніс кадрові зміни в керівництві ЗСУ. Було призначено нових командувачів Сил спеціальних операцій та Сил підтримки Збройних сил.

Володимир Зеленський
Офіс президента
Великобританія
посол
Валерій Залужний
указ
президент

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