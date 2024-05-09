Зеленский назначил Залужного послом в Британии

Зеленский официально назначил Залужного послом в Великобритании
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 9 мая, назначил Валерия Залужного на новую должность. Бывший Главнокомандующий ВСУ будет теперь исполнять обязанности посла Украины в Великобритании.
Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса Президента Украины.
Новое назначение Залужного
"Назначить Залужного Валерия Федоровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", – говорится в документе.
Напомним ранее Зеленский уволил бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с военной службы. Причина – состояние здоровья.
Также мы рассказывали, что президент Украины внес кадровые изменения в руководстве ВСУ. Были назначены новые командующие Сил специальных операций и Сил поддержки Вооруженных сил.
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