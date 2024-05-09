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Зеленский официально назначил Залужного послом в Великобритании

9 мая 2024 14:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Зеленский назначил Залужного послом в Британии
Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Фото: Zelenskiy / Official
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 9 мая, назначил Валерия Залужного на новую должность. Бывший Главнокомандующий ВСУ будет теперь исполнять обязанности посла Украины в Великобритании.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса Президента Украины.

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"Назначить Залужного Валерия Федоровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", – говорится в документе.

Зеленский назначил Залужного послом в Британии - фото 1
Скриншот с сайта Офиса Президента Украины

Напомним ранее Зеленский уволил бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с военной службы. Причина – состояние здоровья.

Также мы рассказывали, что президент Украины внес кадровые изменения в руководстве ВСУ. Были назначены новые командующие Сил специальных операций и Сил поддержки Вооруженных сил.

Владимир Зеленский
Офис президента
Великобритания
посол
Валерий Залужный
указ
президент

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