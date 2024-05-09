В Україні відзначають День Європи — Зеленський зробив заяву

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву з приводу Дня Європи, який 9 травня 2024 року відзначають в Україні. Глава держави наголошує, що сила Європи у добровільному єднанні людей і цінностей.

Заява опублікована в Telegram-каналі президента.

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"Наша Європа — це добровільне єднання націй, спільнот і мільйонів дуже різних людей, єднання цінностей. І в цьому — справжня європейська сила", — заявив Зеленський.

На його переконання, усі разом європейці мають й далі примножувати цю силу, дбаючи про захист життя і спільних цінностей на нашому континенті.

"Робити все, щоб передати дітям у спадок усю нашу Європу — мирну, об’єднану, ту, у якій справді хочеться жити і яку не зламати ані гітлеру, ані путіну… Вони здатні вкрасти у Європи роки миру, але не нашу спільну долю — долю тих, хто перемагає зло, захищає життя та цінує мир", — заявив гарант.

Цього року Україна вдруге відзначає День Європи 9 травня — одночасно з країнами Європейського Союзу. Свято запроваджене указом Президента Володимира Зеленського від 8 травня 2023 року.

Нагадаємо, 1 травня 2024 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повністю реалізувала свою частину зобов'язань щодо вступу в ЄС.

Також ми писали про те, що Україна виконала на 80% умови угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Жодна двостороння угода такого масштабу не виконувалася у такому обсязі.

Як відомо, раніше Стефанішина заявила, що Україна подала заявку на вступ до НАТО ще у 2008 році та ніразу не відкликала її, тому запросити Україну до Альянсу можна було б разом із Фінляндією та Швецією.