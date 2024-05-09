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В Украине отмечают День Европы — Зеленский сделал заявление

9 мая 2024 13:18
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Улинец Юлия
редактор
В Украине отмечают День Европы — Зеленский сделал заявление
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление по случаю Дня Европы, который 9 мая 2024 отмечают в Украине. Глава государства отмечает, что сила Европы в добровольном единении людей и ценностей.

Заявление опубликовано в Telegram-канале президента.

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Сила Европы в единении наций и общих ценностях — Что сказал Зеленский в День Европы

"Наша Европа — это добровольное единение наций, сообществ и миллионов очень разных людей, единение ценностей. И в этом — настоящая европейская сила", — заявил Зеленский.

По его убеждению, все вместе европейцы должны продолжать умножать эту силу, заботясь о защите жизни и общих ценностей на нашем континенте.

"Делать все, чтобы передать детям в наследство всю нашу Европу — мирную, объединенную, ту, в которой действительно хочется жить и которую не сломать ни гитлеру, ни путину… Они способны украсть у Европы годы мира, но не нашу общую судьбу — судьбу тех, кто побеждает зло, защищает жизнь и ценит мир", — заявил гарант.

В этом году Украина во второй раз отмечает День Европы 9 мая — одновременно со странами Европейского Союза. Праздник введен указом Президента Владимира Зеленского от 8 мая 2023 года.

Напомним, 1 мая 2024 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина полностью реализовала свою часть обязательств по вступлению в ЕС.

Также мы писали о том, что Украина выполнила на 80% условия соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Ни одно двустороннее соглашение такого масштаба не выполнялось в таком объеме.

Как известно, ранее Стефанишин заявила, что Украина подала заявку на вступление в НАТО еще в 2008 году и ни разу не отозвала ее, поэтому пригласить Украину в Альянс можно было бы вместе с Финляндией и Швецией.

Владимир Зеленский
Украина
Европа
война в Украине

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