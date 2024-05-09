Угода України про асоціацію з ЄС

Віцепрем'єр-міністрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. Фото: Слово і діло

Україна виконала на 80% умови угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Жодна двостороння угода такого масштабу не виконувалася у такому обсязі.

Про це віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла в інтерв'ю телеканалу "Ми-Україна" в четвер, 9 травня.

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"Мені здається, що жодна двостороння угода такого масштабу не виконувалася у такому обсязі. Але навіть на момент до подачі заявки на членство наше співробітництво з ЄС вийшло далеко за межі тих зобов’язань, які можна обрахувати конкретно угодою про асоціацію", — зазначила віцепрем’єр-міністерка з питань євроінтеграції.

Також Стефанішина сказала, що до кінця 2024 року уряд буде розуміти, які завдання для інтеграції перед ним та перед іншими гілками влади поставлено. Саме наприкінці 2024 року розпочнеться новий відлік у питанні євроінтеграції України.

Нагадаємо, 28 лютого 2022 року Україна подала заявку на вступ до ЄС за спецпроцедурою. 14 грудня 2023 року Європейська рада ухвалила рішення розпочати переговори про вступ України в ЄС.

1 травня 2024 року Президент Володимир Зеленський заявив, що країна повністю реалізувала свою частину зобов'язань щодо вступу в ЄС.

Нагадаємо, раніше Стефанішина заявила, що Україна подала заявку на вступ до НАТО ще у 2008 році та ніразу не відкликала її, тому запросити Україну до Альянсу можна було б разом із Фінляндією та Швецією.

Також віцепрем'єр-міністерка впевнена, що під час саміту у Вашингтоні, який пройде у липні цього року, Україну не запросять стати членом НАТО.